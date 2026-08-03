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Erzurum Havalimanı’nda son 5 yılın karnesi

Erzurum Havalimanı’nda son 5 yılın karnesi
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Erzurum Havalimanı, son 5 yılın ilk altı aylık verilerine göre uçuş ve yolcu sayısında istikrarlı bir büyüme grafiği çizerek 2026 yılında zirveye ulaştı.

Erzurum Havalimanı, son 5 yılın ilk altı aylık verilerine göre uçuş ve yolcu sayısında istikrarlı bir büyüme grafiği çizerek 2026 yılında zirveye ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum Havalimanı'nda hem uçak trafiği hem de ağırlanan yolcu sayısı her yıl katlanarak artmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk yarısında 3 bin 401 uçuşla 432 bin 107 yolcuya hizmet veren havalimanı, 2026 yılının aynı döneminde 4 bin 200 uçuş ve 635 bin 412 yolcu sayısına ulaştı.

Yıllara göre yükseliş trendi sürüyor

Havalimanının son 5 yıla ait ilk altı aylık dönem verileri, kentteki turizm ve ulaşım hareketliliğini gözler önüne serdi. Verilere göre 2023 yılının ilk altı ayında 3 bin 474 uçuş gerçekleştirilirken, yolcu sayısı 504 bin 867 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılının aynı döneminde ise uçuş sayısı 3 bin 829'a, yolcu sayısı ise 592 bin 489'a yükseldi.

2026'da tarihi rekor görüldü

Yükseliş trendi 2025 ve 2026 yıllarında da hız kesmeden devam etti. 2025 yılının ilk altı ayında 4 bin 43 uçuş ile 606 bin 217 yolcu taşınırken, 2026 yılının ilk altı ayında ise havalimanı tarihinin en yoğun dönemlerinden biri yaşandı. Bu dönemde uçuş sayısı 4 bin 200'e, hizmet verilen yolcu sayısı ise 635 bin 412'ye ulaşarak son 5 yılın rekoru kırıldı. 5 yıl içinde yolcu sayısının yaklaşık yüzde 47 oranında artması, Erzurum'un bölgedeki ulaşım merkezi konumunu güçlendirdiğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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