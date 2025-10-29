Erzurum Ekonomisi Panelinde Gelecek Vizyonu

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Palandöken'de düzenlenen "Şehrin Ekonomisi Erzurum" paneline panelist olarak katıldı.

Erzurum'un ekonomik potansiyeli, üretim gücü ve geleceğe yönelik yatırım fırsatlarının ele alındığı panelde, kent ekonomisinin farklı dinamikleri tüm yönleriyle değerlendirildi. Panelde; tarım, hayvancılık, tarımsal üretim, ihracat, turizm ve iş dünyası gibi birçok başlık öne çıkarken, Başkan Hakan Oral Erzurum'un kalkınmasında stratejik öneme sahip sektörlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Oral, şehir ekonomisinin sürdürülebilir büyüme göstermesi için üretim ve ihracat odaklı bir yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Gastronomi kültürü ve turizm değerleri ekonomiye kazandırılmalı"

Erzurum'un sahip olduğu doğal kaynaklar, coğrafi konumu ve kültürel zenginlikleriyle bölgesel bir üretim ve ticaret merkezi olma potansiyeline dikkat çeken Başkan Oral, özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde verimliliğin artırılması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, kırsal kalkınmayı destekleyen politikaların geliştirilmesi ve genç nüfusun üretime yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Erzurum'un sahip olduğu gastronomi kültürünün ve turizm değerlerinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Oral, "Erzurum, tarihinden aldığı güçle bir turizm ve gastronomi kentidir. Bu potansiyelin daha etkin kullanılması için devlet destekleri ve özel sektör yatırımları artırılmalıdır." dedi.

"Marka değerler ulusal anlamda tanıtılmalı"

Başkan Oral konuşmasında, üretimden ihracata uzanan süreçte yerel girişimcilerin desteklenmesi, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin teşvik edilmesi, markalaşma çalışmalarına ağırlık verilmesi ve Erzurum'un marka değerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması gerektiğinin altını çizdi. Son olarak, şehir ekonomisinin büyümesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği yapılmasının önemine dikkat çeken Başkan Oral, "Erzurum'un geleceğini birlikte inşa etmek için üretmek, paylaşmak ve iş birliği yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı. - ERZURUM