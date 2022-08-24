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Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum habere göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 6 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 6 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg6,006,006,00HTS
Kuru soğanKg3,603,603,60HTS
Civil peynirKg49,5062,3850,28HTS
Göğermiş peynirKg38,1262,3854,27HTS
Et küçükbaşKg86,0086,0086,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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