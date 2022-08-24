Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 6 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Patates Kg 6,00 6,00 6,00 HTS Kuru soğan Kg 3,60 3,60 3,60 HTS Civil peynir Kg 49,50 62,38 50,28 HTS Göğermiş peynir Kg 38,12 62,38 54,27 HTS Et küçükbaş Kg 86,00 86,00 86,00 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satış