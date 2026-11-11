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Erzurum'da şeker pancarı hasadında 128 bin ton rekolte bekleniyor

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Erzurum'da şeker pancarı hasadında 128 bin ton rekolte bekleniyor
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Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı geçen yıla göre yüzde 11,4 artarak 24 bin 500 dekara çıktı. Kentte 410 çiftçinin yürüttüğü üretimde bu sezon 128 bin ton pancar rekoltesi ve 21 bin ton toz şeker elde edilmesi bekleniyor.

Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı geçen yıla göre yüzde 11,4 genişleyerek 24 bin 500 dekara ulaştı. Kentte 410 çiftçi tarafından yürütülen üretimde bu sezon 128 bin ton pancar rekoltesi ve 21 bin ton toz şeker üretimi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, üreticilere verilen eğitimler ve alım güvencesi, hayvancılığın öne çıktığı kentte tarımsal üretimi büyüttü. Geçen sezon 22 bin dekar olan şeker pancarı ekim alanı, bu yıl 2 bin 500 dekarlık artışla 24 bin 500 dekara çıktı. Soğuk iklim şartlarına dayanıklılığı ile bilinen şeker pancarı; Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yoğun olarak yetiştiriliyor. Yağışlı geçen sezonun da verime olumlu yansıdığı belirtilirken, yaklaşık bir ay önce başlayan hasat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

21 bin ton toz şeker hedefi

Devam eden hasat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kent genelinde yaklaşık 128 bin ton şeker pancarı rekoltesi beklediklerini açıkladı. Ürünün şeker içeriğini gösteren polar oranının yüzde 17 seviyelerinde ölçüldüğünü aktaran Kenger, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının pancarın şeker kalitesini artırdığını ve bu oranın oldukça iyi bir seviye olduğunu vurguladı. Hasat edilecek pancardan yaklaşık 21 bin ton toz şeker elde edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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