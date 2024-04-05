Erzurum'da IPARD 3 destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Genç ve İl Kadın Girişimciler Kurulları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü işbirliği ile 'IPARD 3' destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları ile her iki kurulun üyeleri ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, Erzurum'da sanayi, tarım ve hayvancılıkta önemli yatırımlar yapılması açısından TKDK desteklerini önemsediklerini belirterek, "Kurullarımız, TKDK ile istişarelerde bulunarak yeni projeler hakkında görüşmelerini sürdürecek. Ayrıca, TOBB GGK ve KGK olarak yatırımcılarımızla hibe destek programları sunan kurumlarımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü Kıdemli Uzmanı Esra Karan, 1. Çağrı Döneminde 81 il için 66 milyon Euro, 2024 yılında 248 milyon Euro, 7 yıl toplamında ise 785 milyon Euro bütçesi olan IPARD 3 destekleriyle ilgili bir sunum yaptı. Sunumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı'nda 2007 yılından bugüne kadar 25 bin 460 projenin desteklendiğini belirterek, bu projelerin gerçekleşen yatırım tutarının 98,1 milyar TL, sağlanan hibenin 44,8 milyar TL ve oluşturulan istihdamın 95 bin 700 kişi olduğunu açıkladı.

Esra Karan, sunumunda IPARD 3 kapsamında desteklenen sektörler, desteklenen harcamalar, destekleme süreci ve ödeme süreçleriyle ilgili bilgilere de yer verdi.

Bilgilendirme sunumunun ardından Kıdemli Uzman Esra Karan'la birlikte TKDK Destek Hizmetleri Birim Amiri Dr. İbrahim Hakan Karabulut, Yerinde Kontrol Birim Amiri Muhammet Mutlu, Proje Başvuru Yönetim Birim Amiri Ali Yüksel, Ödeme Talep İşlemleri Kıdemli Uzmanı İsmail Sağlam ve Proje Başvuru Kabul Birimi Uzmanı Fatma Esra Cebeci Bayar katılımcıların çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdılar.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç da toplantının sonunda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, genel olarak yatırımcılardan açıklanan bütçenin yetersiz olduğuna dair bildirimler aldıklarını ancak reelde bütçelerin yeteri kadar kullanılmadığını belirterek, bütçe konusunda herhangi bir tereddüt yaşanmaması gerektiğini dile getirdi.

Yatırımcıların proje detaylarını görüşmek üzere mutlaka TKDK ile iletişime geçmesinin, yeni fikirler geliştirme ve doğru adımlarla ilerleme açısından önemli olacağını vurgulayan Kılıç, Erzurum hayvan varlığı alanında Türkiye'de ilk üçün içerisinde yer aldığının altını çizerek bu potansiyelin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM