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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Cuma Buluşmaları" kapsamında üreticilerle bir araya gelerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), yeni destekleme modeli ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde Erzurum'daki üreticilerle sahada buluşulmaya devam ediliyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, çiftçilerin talep ve önerileri dinlenerek merak edilen sorular yanıtlandı.

Yeni destekleme modeli ve hayvan sağlığı anlatıldı

Buluşmalar kapsamında üreticilere; tarımsal üretimin planlanması, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ve güncelleme süreçleri ile yeni tarımsal destekleme modelinin getirdiği yenilikler detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla hayvan sağlığı, şap hastalığı ve parazit mücadelesinin önemi vurgulandı.

Su verimliliği ve su ürünleri destekleri masaya yatırıldı

Ekipler tarafından yapılan sunumlarda iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarının korunması ve tarımda su verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da ele alındı. Toplantılarda son olarak su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığına yönelik sağlanan güncel devlet destekleri hakkında üreticilere kapsamlı bilgi verildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilgiye doğrudan ve hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla saha buluşmalarının önümüzdeki haftalarda da aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı