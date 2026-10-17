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Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı, iş yeri satışı yapılmadı

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Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı, iş yeri satışı yapılmadı
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satışı gerçekleşti; aynı dönemde iş yeri satışı yapılmadı. Ağustosta yabancılara konut veya iş yeri satışı kaydedilmezken, 2025 Eylülünde de satış raporlanmamıştı.

Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında yabancılara 2 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde yabancılara iş yeri satışı yapılmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte yabancılara yapılan konut satışları, önceki yılların eylül ayı verileriyle karşılaştırıldığında değişiklik gösterdi.

Ağustosta satış kaydedilmedi

Erzurum'da 2026 yılı Ağustos ayında yabancılara konut veya iş yeri satışı kaydedilmedi. Eylül ayında ise yabancılara 2 konut satıldı. İş yeri satışlarında ağustos ve eylül aylarında herhangi bir satış gerçekleşmedi.

Geçen yılın eylül ayında satış yapılmadı

2025 yılı Eylül ayında Erzurum'da yabancılara konut ve iş yeri satışı raporlanmadı. 2026 yılının aynı ayında ise 2 konut satışı gerçekleşti.

Önceki yıllarda 1'er konut satıldı

Erzurum'da 2021 yılı Eylül ayında yabancılara 1 konut satışı yapılırken, iş yeri satışı kaydedilmedi. 2016 yılı Eylül ayında da yabancılara 1 konut satışı gerçekleştirildi, iş yeri satışı olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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