Erzurum'da 2025 Yılı İhtiyaç Fazlası Mera Kiralamaları Tamamlandı

Erzurum'da 2025 yılı ihtiyaç fazlası mevsimlik mera kiralaması ihalesi ile il içi dışı olmak üzere toplamda 24 farklı lokasyonda kiralama işlemleri tamamlandı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, ülkemiz mera varlığı içerisinde önemli bir paya sahip olan Erzurum'da meraların etkin kullanımının sağlanarak ülke ekonomisine değer katması için gerekli çalışmalar yapıldığı ifade edilerek, "Gerek ilimiz yetiştiricileri gerekse diğer illerden gelen göçerlerin kullanımına sunulan meralarımızın sürdürülebilir yaklaşımlar ile üretime değer katmaktadır. Erzurum İli, muhtelif İlçeleri ve bunlara bağlı Mahallelerde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar için; 2024 yılı İhtiyaç fazlası mevsimlik mera kiralaması yapıp yasal süre içerisinde başvurup komisyon kararı ile uzatılan mahalleler ve 2025 yılı ihtiyaç fazlası mevsimlik mera kiralaması ihalesi ile il içi dışı olmak üzere toplamda 24 farklı lokasyonda kiralama işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Uzatmalar ve 2025 yılı için yapılan ihaleler sonucunda sözleşme imzalanan üreticilerle Mera Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir başkanlığında toplanan Mera Komisyon üyeleri tarafından bir toplantı düzenledi. Toplantıda 24 lokasyonda sözleşme imzalanan üreticilerle 2025/1 Valilik Genel Emri ve imzalamış oldukları sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve üretici talepleri dinlendi. - ERZURUM