Erzincan TSO çalıştayında sorunlar konuşuldu, 20 yılı aşkın üyelere plaket verildi

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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından 5. Meslek Grubu Bina ve Bina Dışı Yapıların İnşaatı, Özel İnşaat Faaliyetleri ve Mühendislik Hizmetleri Meslek Grubu Çalıştayı gerçekleştirildi.

Odanın üyelerin görüş ve önerilerini dinlemek, sektörlerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlediği çalıştay, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında yapıldı.

Çalıştayda sektörlerin mevcut durumu, sahada karşılaşılan sorunlar, üyelerin beklentileri, çözüm önerileri ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Tanoğlu, toplantıda oda tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Üyelerin görüş, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, sektörlerin gelişimine katkı sağlayacak yeni çalışmalar değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca Erzincan TSO'ya kayıtlı olarak 20 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere, kentin üretim, ticaret, istihdam ve ekonomik gelişimine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Plaketler, Tanoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı