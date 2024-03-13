Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni

Güncelleme:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni'nde, tarım ve hayvancılık alanında yapılan projeler ve imzalanan protokoller paylaşıldı.

Erzincan'da "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni", Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni"ne, Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ilgili birim amirleri, oda başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Törende "Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi Kurulumu ve İşletilmesi", "Koyun Sütü Toplama Merkezi ve Coğrafi Tescilli Tulum Peyniri Üretim Tesisi Kurulması", "Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulumu İçin Jeofizik Etüt Yapılmasına İlişkin Protokol" maddelerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İmzalanan protokollerle, coğrafi işaretli ürünlerinden tulum peynirinde belirli bir standardın oluşturulması ve tulum peynirinde markalaşma sağlanacak. Kentte yıllık 10 ton olan tescilli tulum peyniri üretimi yaklaşık 300 tona çıkacak. 600 dönüm olan sera alanına 350 dönüm yeni sera alanı eklenerek kentteki toplam sera alanı 950 dönüme çıkacak. Jeotermal sera kurulumu için gerekli çalışmalar başlayacak."

Törende konuşan Vali Aydoğdu, imzalanan protokollerin kenti tarım ve hayvancılık alanında daha iyi noktalara taşıyacağını söyledi.

Amaçlarının Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara getirmek, üretimi arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan'da beraber yapmamız gereken, burada bulunan gençlerin burada istihdam edilmeleri ve mutlu olmaları. Bunun da tek yolu istihdam ve üretimin artırılmasıdır. Eğer biz burada istihdam ve üretimi beraber artırırsak buradaki nitelikli insanların göç etmesini engellemiş oluruz. Bu Erzincan açısından bir milli güvenlik sorundur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Nitelikli vasıflı elemanların, insanların mutlak suretle Erzincan'da istihdam edilmesi gerekiyor. Onun için değerli belediye başkanımıza, rektörümüze, özel idare genel sekreterimize ve tüm kurumalarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzincan Üretim Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti'nin Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kimdir? Kenan Şenkal kimdir? İYİ Parti Van Saray Belediye Başkan adayı Kenan Şenkal kimdir? Aslan Baylan kimdir? İYİ Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı Aslan Baylan kimdir? Mustafa Bay kimdir? İYİ Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı Mustafa Bay kimdir? Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir? Hikmet Kızıltaş kimdir? İYİ Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı Hikmet Kızıltaş kimdir? İlhami Burta kimdir? İYİ Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı İlhami Burta kimdir? Selim Özgökçe kimdir? İYİ Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı Selim Özgökçe kimdir? Serkan Saygın kimdir? İYİ Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı Serkan Saygın kimdir? Tevfik Polat kimdir? İYİ Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı Tevfik Polat kimdir? Saadet Partisi Darıca adayı Selim Çetinkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Darıca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başiskele adayı Zafer Mutlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Başiskele belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yeşilhisar adayı Mehmet Suat Demirbaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yahyalı adayı Nuh Tosun kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yahyalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tomarza adayı Selçuk Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Tomarza belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title