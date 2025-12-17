Erzincan'da araç sayısı 83 bin 133 oldu

Erzincan'da Kasım ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 83 bin 133 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Kasım ayında Türkiye genelinde 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %52,4'ünü otomobil, %29,9'unu motosiklet, %12,8'ini kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %2,6 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %209,6, kamyonette %14,8, otomobilde %9,6, traktörde %3,6, otobüste %0,5 artarken motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %200,0, kamyonette %19,8, otomobilde %13,1, kamyonda %4,1, otobüste %0,2 artarken traktörde %35,4, motosiklette %25,4 ve minibüste %25,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,1'ini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 897 bin 877 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri (1) yapılan taşıtların %67,8'ini otomobil, %14,9'unu kamyonet, %9,6'sını motosiklet, %3,5'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 120 bin 333 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %56,3 artarak 48 bin 844 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 71 bin 489 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Kasım 2025

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %46,2'si benzin yakıtlıdır

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin %46,2'si benzin, %26,9'u hibrit, %17,0'ı elektrikli, %8,8'i dizel ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 218 bin 442 adet otomobilin ise %32,8'i dizel, %30,8'i benzin, %30,3'ü LPG, %3,8'i hibrit ve %2,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen (3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin %29,7'si 1300 ve altı, %23,3'ü 1401-1500, %10,8'i 1501-1600, %10,7'si 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 391 bin 698'i gri renklidir

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin %40,2'si gri, %24,9'u beyaz, %13,3'ü siyah, %11,6'sı mavi, %4,5'i yeşil, %3,7'si kırmızı, %0,7'si kahverengi, %0,5'i sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,2'si diğer renklidir. - ERZİNCAN