Erzincan'da DAP Kapsamında Üç Proje İçin Protokol İmzalandı

Erzincan'da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenecek 3 proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleşen törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker katıldı.

Vali Aydoğdu, protokol töreninde yaptığı konuşmada projelerin toplam bütçesinin 13 milyon 790 bin 829 TL olduğunu belirterek, bu tutarın 10 milyon 446 bin 080 TL'lik kısmının DAP tarafından hibe olarak karşılanacağını ifade etti. Üç projenin de Erzincan ve üreticiler için önemli kazanımlar sağlayacağını söyleyen Aydoğdu, hayırlı olmasını diledi.

Vali Aydoğdu konuşmasında projelerin detaylarını şu şekilde paylaştı:

Erzincan İlinin Buzağı İshallerinden Korunması Projesi

Bütçesi 5 milyon 208 bin 332 TL olan ve tamamı hibe kapsamında desteklenen projeyle, Erzincan'ın tüm ilçelerinde 10.000 baş gebe düve aşılanacak, toplam 32.500 doz Rota, Corona ve E. coli aşısı uygulanacak.

Çayırlı'da Kaba Yem Açığının Azaltılması Projesi

Toplam bütçesi 3 milyon 850 bin TL olan projenin 1 milyon 925 bin TL'si hibe olarak sağlanacak. Çalışma kapsamında 350 üreticiye 10.000 kg sertifikalı yonca tohumu dağıtılacak ve ilçede 2.000 dekar alanda yonca ekimi gerçekleştirilecek.

Coğrafi İşaretli Refahiye Balının Üretiminin Artırılması Projesi

Bütçesi 4 milyon 732 bin 497 TL olan projenin 3 milyon 312 bin 748 TL'lik bölümü hibe olarak karşılanacak. Proje ile bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra üreticilere çıta yapımı için makine ve ekipman desteği verilecek.

Törende imzalanan projelerin, Erzincan'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yetkililer, projelerin ilin üreticilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN