Haberler

Erzincan'da DAP Kapsamında Üç Proje İçin Protokol İmzalandı

Erzincan'da DAP Kapsamında Üç Proje İçin Protokol İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenecek üç projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Projelerin toplam bütçesi 13 milyon 790 bin TL olup, büyük kısmı DAP tarafından hibe edilecek. Projeler Erzincan'ın tarım ve hayvancılığını destekleyecek.

Erzincan'da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenecek 3 proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleşen törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker katıldı.

Vali Aydoğdu, protokol töreninde yaptığı konuşmada projelerin toplam bütçesinin 13 milyon 790 bin 829 TL olduğunu belirterek, bu tutarın 10 milyon 446 bin 080 TL'lik kısmının DAP tarafından hibe olarak karşılanacağını ifade etti. Üç projenin de Erzincan ve üreticiler için önemli kazanımlar sağlayacağını söyleyen Aydoğdu, hayırlı olmasını diledi.

Vali Aydoğdu konuşmasında projelerin detaylarını şu şekilde paylaştı:

Erzincan İlinin Buzağı İshallerinden Korunması Projesi

Bütçesi 5 milyon 208 bin 332 TL olan ve tamamı hibe kapsamında desteklenen projeyle, Erzincan'ın tüm ilçelerinde 10.000 baş gebe düve aşılanacak, toplam 32.500 doz Rota, Corona ve E. coli aşısı uygulanacak.

Çayırlı'da Kaba Yem Açığının Azaltılması Projesi

Toplam bütçesi 3 milyon 850 bin TL olan projenin 1 milyon 925 bin TL'si hibe olarak sağlanacak. Çalışma kapsamında 350 üreticiye 10.000 kg sertifikalı yonca tohumu dağıtılacak ve ilçede 2.000 dekar alanda yonca ekimi gerçekleştirilecek.

Coğrafi İşaretli Refahiye Balının Üretiminin Artırılması Projesi

Bütçesi 4 milyon 732 bin 497 TL olan projenin 3 milyon 312 bin 748 TL'lik bölümü hibe olarak karşılanacak. Proje ile bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra üreticilere çıta yapımı için makine ve ekipman desteği verilecek.

Törende imzalanan projelerin, Erzincan'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yetkililer, projelerin ilin üreticilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetiyle hatıra pozu verdi

Bahçeli Alevi kıyafetiyle hatıra pozu verdi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Maduro kılıcı çekti! ABD ile savaş artık an meselesi

Üniformayı giyip kılıcı çekti! ABD ile savaş artık an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.