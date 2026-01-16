'ERKON'un hedefi 81'de güçlü temsil ağı kurmak'

ERZURUMLULAR Konfederasyonu'nun (ERKON) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Kızılgüney, Murat Şahsuvaroğlu liderliğindeki yeni döneme ilişkin "Sayın Murat Şahsuvaroğlu başkanımızın vizyonuyla ERKON, artık kabına sığmayan bir yapıya dönüşüyor. Yeni dönemdeki en büyük hedefimiz; ERKON çatısını genişleterek, 81 ilin tamamında aktif, kapsayıcı ve güçlü bir temsil ağı kurmaktır" dedi.

Erzurum Konfederasyonu'nun (ERKON) kuruluşunun 8'inci yılı dolayısıyla 3'üncü Olağan Genel Kurulu düzenlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulda Murat Şahsuvaroğlu, delegelerin oy birliğiyle ERKON'un yeni Genel Başkanı seçildi. Aynı genel kurulda ERKON Yönetim Kurulu Üyesi seçilen genç iş insanı Ömer Faruk Kızılgüney, yeni yönetimi tebrik ederek konfederasyonun önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini anlattı.

Murat Şahsuvaroğlu'nun başkanlığının ERKON için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kızılgüney, "Sayın Murat Şahsuvaroğlu Başkanımızın vizyonuyla ERKON, artık kabına sığmayan bir yapıya dönüşüyor. Yeni dönemdeki en büyük hedefimiz; ERKON çatısını genişleterek, 81 ilin tamamında aktif, kapsayıcı ve güçlü bir temsil ağı kurmaktır. Yeni dönemde ERKON, sadece bölgesel değil, ulusal bir güç odağı olacak" diye konuştu.

Hedef projeksiyonunun merkezine tüm Türkiye'yi aldıklarını belirten Kızılgüney, "Yeni yönetimle büyük bir değişim sürecine girildi. Erzurum'un birleştirici ruhunu, Türkiye'nin her bir köşesine taşıyacak dev bir projeksiyon belirledik. ERKON'un yeni dönemde özellikle; dijital ekonomi, genç istihdamı ve iller arası ticari köprüler kurma noktasında öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'HEYECANIMIZ YÜKSEK, PROJELERİMİZ HAZIR'

Kızılgüney, "Sayın Murat Şahsuvaroğlu, hem iş dünyasındaki tecrübesi hem de cemiyet hayatındaki saygınlığıyla ERKON için büyük bir şanstır. Kendisini ve yeni yönetim kurulumuzu gönülden tebrik ediyorum. Bizim için bu dönem, Erzurumluların sivil toplumdaki gücünü modernize etme ve etki alanımızı maksimuma çıkarma dönemidir. Heyecanımız yüksek, projelerimiz hazır. Biz ERKON'u sadece İstanbul veya Erzurum sınırları içerisinde değerlendirmiyoruz. Hedefimiz; Edirne'den Kars'a kadar her ilde, Erzurumlu iş insanlarımızı, bürokratlarımızı ve gençlerimizi bu çatı altında birleştirmek" dedi.

Kızılgüney, "ERKON'un belirlediği yeni vizyon, Türkiye'nin her noktasında yaşayan hemşerilerimize dokunmayı ve onların potansiyelini ortak bir sinerjiye dönüştürmeyi amaçlıyor. Yani ERKON, artık Türkiye'nin tam merkezinde ve her ilinde hissedilen bir organizasyon olacak. Gençler, bu yeni projeksiyonun lokomotifi olacak. Sayın Şahsuvaroğlu ile birlikte, genç girişimcilerin önünü açacak ve onlara ulusal çapta network (ağ) imkanları sunacak bir yapı kurguluyoruz. Türkiye'nin her yerindeki genç Erzurumlu iş insanlarını, ERKON çatısı altında toplayarak; teknoloji, ticaret ve kültür alanında büyük iş birliklerine imza atacağız. ERKON'un genişleyen çatısı, gençlerin dinamizmiyle yükselecek" diye konuştu.