Ergoterapi: Günlük Yaşamda Bağımsızlığın Anahtarı

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kolit, "ergoterapi"nin, fiziksel, bilişsel, psikolojik veya gelişimsel nedenlerle günlük yaşam aktivitelerinde güçlük yaşayan bireylerin bağımsızlığını ve toplumsal katılımını artırmayı amaçladığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolit, ergoterapinin, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine bağımsız katılımını destekleyen, insan odaklı ve giderek önem kazanan sağlık mesleği olduğunu aktardı.

Ergoterapinin, fiziksel, bilişsel, psikolojik veya gelişimsel nedenlerle günlük hayatın devamına ilişkin zorluk çeken bireylerin bağımsızlığını amaçladığını kaydeden Kolit, ergoterapinin, söz konusu bireylerin topluma katılımını artırmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Kolit, ergoterapistlerin bireyin yalnızca yaşadığı probleme değil, günlük yaşamına, çevresine, rollerine, ihtiyaçlarına ve gerçekleştirmek istediği aktivitelere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını belirterek, ergoterapinin temel yaklaşımının bireyin yapamadıklarından çok, yeniden yapabileceklerine odaklanmak olduğuna işaret etti.

Bir çocuğun kalem tutma ve okul aktivitelerine katılım becerilerinin geliştirilmesinden, inme geçiren bir yetişkinin yeniden giyinme ve yemek yeme gibi günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale gelmesine kadar birçok alanda ergoterapi uygulamalarından yararlanılabildiğini anlatan Kolit, yaşlı bireylerin ev ortamında daha güvenli yaşayabilmesiyle engelli bireylerin eğitim ve çalışma hayatına daha aktif katılmasının da ergoterapinin çalışma alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Kolit, ergoterapinin temelinde, her bireyin kendisi için anlamlı olan günlük yaşam aktivitelerine katılabilmesi düşüncesinin bulunduğunu ifade ederek, hastalık, engellilik, yaralanma veya gelişimsel farklılıkların giyinme, yemek hazırlama, yazı yazma, okula gitme, çalışma ve sosyal yaşama katılma gibi günlük faaliyetleri güçleştirebildiğine dikkati çekti.

Ergoterapide başarının yalnızca belirli bir hareketin gerçekleştirilebilmesiyle değil, kazanılan becerinin bireyin gerçek yaşamına aktarılabilmesiyle değerlendirildiğini kaydeden Kolit, hedefin kişinin evinde, okulunda, işinde ve sosyal yaşamında mümkün olduğunca bağımsız hale gelmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Kolit, ergoterapistlerin hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okullar, huzurevleri ve toplum ruh sağlığı merkezleri gibi farklı kurumlarda görev alabildiğine işaret ederek, pediatrik ve nörolojik rehabilitasyondan geriatrik rehabilitasyona, ruh sağlığından duyu bütünleme, el rehabilitasyonu ve mesleki rehabilitasyona kadar geniş bir çalışma alanı bulunduğunu kaydetti.

"Rehabilitasyon hizmetlerine duyulan ihtiyaç arttı"

Dünyada yaşlı nüfusun artması, kronik hastalıkların yaygınlaşması, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerin gelişmesi ve ruh sağlığına verilen önemin yükselmesinin rehabilitasyon hizmetlerine duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çeken Kolit, bu gelişmelerin ergoterapinin gelecekte daha fazla önem kazanabileceğini gösterdiğini anlattı.

Kolit, sanal gerçeklik uygulamaları, yardımcı teknolojiler, akıllı ev sistemleri, giyilebilir teknolojiler, robotik rehabilitasyon ve uzaktan rehabilitasyon uygulamalarının da ergoterapistler açısından yeni çalışma alanları oluşturduğunu ifade ederek, ergoterapistlerin gelecekte toplum temelli rehabilitasyon programları, okullar, iş yerleri, yaşlı bakım hizmetleri, erişilebilirlik çalışmaları ve teknolojik rehabilitasyon uygulamalarında daha fazla rol üstlenebileceğine dikkati çekti.

Ergoterapinin sağlık ile günlük yaşam arasında güçlü bir köprü kurduğunu belirten Kolit, bireyin bağımsızlığını, üretkenliğini ve toplumsal yaşama katılımını destekleyen mesleğin, değişen sağlık ihtiyaçları ve gelişen teknolojiler doğrultusunda geleceğin önemli sağlık alanlarından biri olma yolunda ilerlediğini kaydetti.???????

Kaynak: AA