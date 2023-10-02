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Erdemli'de Zeytin Hasadı Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hasadı yapılan yağlık zeytinler sıkım için fabrikalara götürüldü. İşçiler tarafından toplanıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kamyonetlerle zeytinyağı fabrikalarına taşındı. Zeytinyağı işleme tesisi sahibi Muhammed Gök, hasat sezonunun erken başladığını ve ürün kalitesinin istenilen seviyede olduğunu belirtti. Zeytin üreticileri ise zeytinyağı fiyatından memnun olduklarını ifade etti.