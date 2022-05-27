Erdemir Maden 84'üncü yaşını kutluyor - Haberler

Türkiye'nin önde gelen demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden, kuruluşunun 84'üncü yılını kutluyor. Türkiye'nin demir cevheri üretiminin yüzde 38'ini karşılayan şirket, OYAK Maden Metalürji Şirketlerinin yerli ham madde ihtiyacının merkezi olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin demir cevheri ihtiyacının yüzde 13'ünü ve pelet ihtiyacının tamamını karşılayan Erdemir Maden, 19 Mayıs 1938'de başladığı yolculuğuna devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Türkiye genelinde 9 demir, 1 manganez, 1 kömür ve 2 kil sahası olmak üzere toplam 13 adet ruhsat sahası bulunuyor. Yeni maden sahalarının açılması ve rezerv artırma çalışmalarını sürdüren şirket halen Türkiye'de demir cevheri üretiminin yüzde 38'ini karşılıyor. Şirketin yıllık pelet üretim kapasitesi bir buçuk milyon tonu buluyor. 2006'dan bu yana iyileştirme ve modernizasyon yatırımlarına paralel olarak çevre yatırımlarına da ağırlık veren şirket, toz tutma ve gaz arıtma, evsel atık arıtma, artık depolama barajı, çevre düzenleme ve ağaçlandırma yatırımlarını tamamladı.

Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

Yatırımlarla üretimini artırıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi sınırları dahilindeki Alacaağzı Kömür İşletmesini 2019 yılında devreye alan şirketin taşkömürü ve kuvars kumu madenleri bulunuyor. 2019 yılında ruhsat alanındaki taşkömürü rezervlerine yönelik yapılan derin sondajlar ile etüt, proje ve fizibilite çalışmaları tamamlanarak 2020 yılında yatırım programı kapsamında hazırlık çalışmalarına başlandı. Ruhsat sahasındaki kuvars kumu madenine yönelik rezerv geliştirme ve kalite belirleme projesi kapsamında 2022 yılında 73 adet sondaj yapılması planlanıyor.

Bölgeye katkı faaliyetlerini sürdürüyor

Şirket, kurulduğu günden bu yana bölgesindeki amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlıyor. Bu kapsamda kişisel ekipmanlar, faaliyet gösterdikleri sportif ekipmanlar, kullandıkları binalar başta olmak üzere her alanda sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

Tesislerinin bulunduğu Sivas Divriği ve Malatya Hekimhan bölgelerinde topluma katkı faaliyetlerine devam eden Erdemir Maden, bu yıl UNESCO miras listesinde de yer alan Ulucami Mahallesi sınırları içerisindeki Cam Seyir Terası ve Mesire alanı yapımı projesinin destekçisi konumunda bulunuyor. Bölge turizmine ve ekonomisine katkı kapsamında Sivas Valiliği ve Divriği Kaymakamlığı ile ortak olarak yürütülen proje, açıldığı günden bu yana 51 bin 200 kişi tarafından ziyaret edildi.

Şirket, 2021 yılı Ağustos ayında açılan seyir terasının yanı sıra bölgeye 'hatıra' olarak dikilen 'Cevher Çınarı'nın da destekçisi oldu. 2,5 metre yüksekliğinde, 1,90 metre genişliğinde ve 20 milimetre kalınlığındaki 'Cevher Çınarı' heykelinin yapımında ham madde olarak Erdemir Maden tarafından üretilen çelik ve çeliğin ham maddesi olan cevher kullanıldı. Heykelin tasarımında, Anadolu medeniyetlerinin önemli sembollerinden 'Çift Başlı Kartal', 'Hayat Ağacı' ve 'Çınar Ağacı' yer alıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi