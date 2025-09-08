Envision Energy ve Mensis Enerji'den 4,5 GW'lık Rüzgar Enerjisi Projesi için Ortaklık

Envision Energy, Mensis Enerji ile Türkiye'de 4,5 GW'lık Rüzgar Enerjisi Projesi için münhasırlık anlaşması imzaladı.

Envision Energy, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TWEC) sırasında Türk enerji şirketi Mensis Enerji ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. İki şirket arasında, Türkiye'de 4,5 GW'lık Rüzgar Enerjisi Projesi için münhasırlık anlaşması imzaladı. İş birliği, Türkiye'de sürdürülebilir bir yeşil enerji ekosistemi oluşturmayı amaçlayarak pazar geliştirme, teknoloji iş birliği ve politika savunuculuğu alanlarında uzun vadeli sistemik sinerjiye odaklanıyor. Envision Energy'nin küresel teknoloji gücünü Mensis Enerji'nin yerel uzmanlığıyla birleştiren bu ortaklık, Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkıda bulunacak yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmayı hedefliyor.

İş birliğini değerlendiren Envision Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Ürün Grupları Başkanı Kane Xu, "Türkiye, halihazırda 13 GW'ı aşan rüzgar kapasitesiyle yenilenebilir enerji için önemli bir pazar olarak hızla öne çıkıyor. Şirket ile ortaklık kurmak, şirketimizin küresel teknoloji liderliğini yerel uzmanlık ve güçlü politika anlayışıyla birleştirerek temiz enerji kullanımını hızlandırmasına, proje uygulamalarını geliştirmesine ve Türkiye'nin sürdürülebilir, düşük karbonlu bir enerji geleceğine geçişini desteklemesine olanak tanıyor" dedi.

Mensis Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalay şöyle konuştu: "Şirket ile stratejik ortaklığımız, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü için dönüştürücü bir adımdır. Şirketin küresel uzmanlığı ve en son teknolojisi, yüksek kaliteli rüzgar enerjisi projelerinin hızlandırılmasına, yerel istihdam oluşturulmasına, yerel yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesine ve 2035 yenilenebilir enerji hedeflerimizin ilerletilmesine yardımcı olacaktır. Önümüzdeki yıllarda devreye girmesi beklenen yaklaşık 18 GW'lık depolamayla entegre rüzgar enerjisi projesiyle, şirketimizin Türkiye pazarındaki varlığı, yatırımcılara alternatif ürün çözümleri sunması açısından büyük önem taşıyor. Birlikte, Türkiye'ye fayda sağlayan ve bölgeye örnek teşkil eden dayanıklı, sürdürülebilir, düşük karbonlu bir enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL