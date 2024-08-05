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Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP EĞİTİM

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

115 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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Yorumlar (46)

Talat null:

geçen ay düşük çıkan enflasyon bu ay patladı.milletle dalga geçen bu sistem olmaz olsun.

223
5
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Metehan Eryilmaz:

Maaşa düşük zam vermek için her şeyi temmuzda zamladılar

yanıt75
yanıt0
Dağıstan:

2028 e kadar erken seçim olmazsa halimiz harap

yanıt0
yanıt0
Cafer Kılıçaslan:

bu ay zam gelmeyen bir ürün olmadı elektrik dogal gaz akaryakıt

227
1
yanıtYanıtla
Zebra 21:

Oldu asgari ücrete zam gelmedi

yanıt180
yanıt2
O:

Tüm piyasalara sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Bundan sonra abimsinuz sayın PİYASA(LAR). Baş Tacı.

yanıt4
yanıt0
UğuR DURAN:

Endişe yok. yıl başına kadar bu tür küçük yükselmeler olacak... ben inanıyorum ki 2025 te ŞAHLANACAĞIZ...

13
136
yanıtYanıtla
Metehan Eryilmaz:

Torbacına selamlar nalı epey iyi galiba

yanıt62
yanıt1
Bandorma:

2023 te de şahlanacaktık :) daha kaç yıl şahlanırız :)

yanıt38
yanıt1
Adem Sakar:

Düşecek demişlerdi :) ne derlerse tersini yapıyorlar bundan sonra oyum TESRPARTİ YE

91
6
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