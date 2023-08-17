Enerjisa Üretim, Stevie International Business Awards'ta ödüle layık görüldü

Türkiye'nin önde gelen özel sektör elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, Stevie International Business Awards'ta 2022 Faaliyet Raporu ile bronz ödüle, İç Denetim Yıllık Faaliyet Raporu ile de altın ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen özel sektör elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, iş dünyasının Oscarları olarak değerlendirilen Stevie International Business Awards'ta, 2022 Faaliyet Raporu ile bronz ödüle, İç Denetim Yıllık Faaliyet Raporu ile de altın ödüle layık görüldü.

Tüm dünyadan enerji başta olmak üzere farklı sanayi dallarının yanı sına finans ve bankacılık sektörlerinden pek çok farklı kurumun yarıştığı Stevie International Business Awards'ta Enerjisa Üretim, 2 kategoride ödül aldı. Şirket, 'En İyi Yıllık Rapor - Özel Şirketler' alanında 2022 Faaliyet Raporu ile bronz ödüle layık görülürken, 'Diğer Yayınlar - Şirket' kategorisinde Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporu ile de altın ödülün sahibi oldu. Stevie Awards tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Stevie International Business Awards (IBA), iş dünyasının Oscarları olarak kabul ediliyor.

Yapılan açılamaya göre, 3727 megavatlık kurulu gücüyle üretim alanında Türkiye'nin enerji ihtiyacını gözeterek faaliyetlerini yürüten şirket, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına odaklanıyor. Yatırımlarını aralıksız olarak sürdürürken, toplam enerji üretimi içindeki payını artırmayı ve 5000 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bu hedeflere doğru ilerlerken, çalışmalarını şeffaf şekilde paydaşları, ortakları ve kamuoyuyla paylaşmayı iş anlayışının bir parçası olarak değerlendiriyor ve faaliyet raporlarının bu hassasiyetle hazırlanmasına özen gösteriyor.

2022 Faaliyet Raporu'nu çocuklara adadı

Yarının sorumluluğuyla" diyerek faaliyet raporunda "çocuklarımıza miras bırakacağımız bir dünya için çalışıyoruz" misyonunun altını çizen Enerjisa Üretim, raporun hazırlık sürecinde ekip arkadaşlarının çocuklarıyla birlikte çalıştı. Çocukların gözlerindeki heyecan ve parıltının oluşturduğu görsel ilham, faaliyet raporunun geleceğe dair umut dolu bir manifestoya dönüşmesini sağladı.

İç Denetim Faaliyet Raporu'na altın ödül

Şirket, altın ödülle taçlandırılan İç Denetim Faaliyet Raporu'nda ise geleneksel denetim yaklaşımından ziyade şirkete ve mesleğe değer oluşturma misyonuyla nasıl hareket ettiklerini paylaştı. Raporda departmanın denetim ile dijitalleşme çalışmaları, sosyal sorumluluk girişimleri, çeşitli süreç yönetimi projeleri ve sportif kazanımlarına yer verildi. - İSTANBUL