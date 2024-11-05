Enerjisa Enerji Yılın İlk 9 Ayında Güçlü Performans Gösterdi

Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, yılın ilk 9 ayına dair finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Türkiye'nin enerji dönüşümüne önemli katkılar sağlayan altyapı yatırımlarına devam eden şirket, 2024 mali hedeflerine ulaşma yolunda kararlı adımlarla yürüyor. Bu doğrultuda, yapılan 2024 sonunda temettü dağıtımının gerçekleşeceği de belirtiliyor.

Enerjisa Enerji, süregelen zorlu piyasa koşullarına rağmen, 2024 yılının ilk 9 ayında başarılı performans gösterdiğini açıkladı. Şirketin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklı gelirlerinin enflasyondan arındırılmış karı, 2024'ün ilk üç çeyreğinde 400 milyon TL artış göstererek 29,9 milyar TL'ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış yıllık bazda yüzde 1'lik bir artışa denk gelen bu başarıya ulaşmada en büyük katkı ise şirketin Dağıtım iş kolundaki güçlü performansından kaynaklanıyor. Dağıtım iş kolunun 2024 ilk 9 ay operasyonel kazancı, bir önceki yıl aynı döneme göre 1,6 milyar TL artış ile 24,9 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklanan sonuçlara göre, şirket elektrik perakende satış sektöründe ise bir önceki yıl aynı döneme göre; düzenlemeye tabi piyasada yüzde 7, serbest piyasada ise yüzde 36 büyüme gerçekleşti. Bu da şirketin perakende satış sektöründeki marka gücü ve rekabetçiliğinin altını çizen önemli bir detay olarak öne çıktı.

Halka arz edildiği günden bu yana temettü dağıtımı performansı ile yatırımcılarının ilgisini çeken Enerjisa Enerji, 2024 yılı sonunda temettü dağıtımını gerçekleştireceğini ve bunu da Temel Net Gelirinin en az yüzde 80'i oranında yapacağını belirtti.

Müşteri Çözümleri brüt karı 5 katına çıktı

Şirket, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerindeki brüt karında önemli bir artış yakaladı. Bu alanda 2023 ilk 9 ayında 595 milyon TL olan brüt karını 2024 yılı aynı döneminde 3,2 milyar TL'ye çıkararak, elektrik dağıtım ve perakende satışta olduğu gibi müşteri çözümleri sektöründe de konumunu korudu.

"2024 için öngördüğümüz yatırım hedeflerimize ulaşıyoruz"

Elde edilen finansal sonuçların beklentileriyle uyumlu olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji'nin finansal performansının itici gücü yatırımlar. Dağıtım iş kolumuzun, operasyonel kazançlarımızın büyük bir kısmını oluşturmasının altında da bu neden yatıyor. Türkiye'nin enerji altyapısına özelleştirmeden sonra yaptığımız yatırımlar ile 14 ilde bir başarı hikayesi yazdık. Altyapı yatırımlarımız ile müşteri çözümleri yatırımlarımız yıllık bazda nominal olarak yüzde 3 oranında artarak 9,1 milyar TL'ye ulaştı. Ne mutlu ki 2024 yılı sonunda hedeflediğimiz 15-17 milyar TL yatırım hedefine de emin adımlar ile ilerliyoruz. Uzun vadeli yatırım planlarımızı yaparken Türkiye'nin enerji dönüşümünün bir parçası olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu dönüşümün ön koşulu ve ekonominin büyümesinin temeli olan Türkiye'nin enerji altyapısına önemli yatırımlar yapmaya ve herkes için daha iyi bir gelecek sağlama amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Zorlu finansal ortama rağmen güçlü bir performans sergiliyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "İçinde bulunduğumuz sektör, birçok diğer sektör gibi ülkenin finansal ortamından yoğun olarak etkileniyor. Şirket olarak zorlu finansal ortama rağmen güçlü bir performans sergiliyoruz. Yıl sonu beklentimiz olan 40 ila 45 milyar TL operasyonel kazanç hedefini yakalayacağımızı öngörüyorum.

Yüksek finansal gelir ve yüksek yatırım harcaması geri ödemeleri, Enerjisa'nın dağıtım işindeki güçlü performansının ana itici gücü olmaya devam ediyor. Zaten bunu sadece Dağıtım iş kolunda bir yıl içerisinde 1,6 milyar TL'lik bir operasyonel kazanç büyümesi ile görebiliyoruz. Perakende satışta ise satış hacimlerinde geçen yıla kıyasla 32,7 TWh'den 37,6 TWh'ye güçlü bir artışı söz konusu. Müşteri Çözümleri segmentinde yüksek brüt kar elde etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl aynı döneme kıyasla Solar PV kurulu kapasitemiz yüzde 150 artış gösterdi ve operasyonel kazançlarımızı pozitif yönde etkiledi.

Finansal durumumuzun bir diğer önemli göstergesi olan Serbest Nakit Akışı (faiz ve vergi sonrası) temelde yıllık bazda sabit kalırken, 2024 yılının ilk yarısına göre iyileşme göstererek -5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın kalan döneminde de güçlü operasyonel ve finansal performansımıza devam etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL