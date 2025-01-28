Enerjisa Enerji, Brisa'nın Güneş Enerjisi Santralinin Kapasitesini Artırdı

Enerjisa Enerji, Brisa'nın Aksaray fabrikasında kurulu güneş enerjisi santralinin (GES) kapasitesini yaklaşık 2 bin 600 panel ekleyerek artırdı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 13 bin güneş paneline ulaşan santralle Brisa, 2025'te enerji ihtiyacının yüzde 18'ini yenilenebilir enerji ile karşılayarak yılda yaklaşık 4 bin 260 ton karbon salımını önleyecek.

Türkiye lastik sektöründe sürdürülebilirlikte öncü Brisa ile müşterilerine uçtan uca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları sunan Enerjisa Enerji yeni iş birliğine daha imza attı. Karbonsuzlaşma yol haritası kapsamında, yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefleyen Brisa, Aksaray fabrikasındaki GES'inin kapasitesini yine Enerjisa ile artırdı.

Güçlerini ilk kez 2022'de duyurdukları proje ile birleştiren iki şirket, Brisa'nın Aksaray'daki üretim tesislerinde devreye aldığı GES projesi ile temiz enerji kullanımını başlatmıştı. Yeni iş birliği ile Enerjisa Enerji, Brisa'nın Aksaray fabrikasının çatısına kurduğu GES'inin kapasitesini, araziye kurduğu yaklaşık 2 bin 600 panel ile artırdı. Santrale yapılan bu ek yatırım ile Brisa'nın toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı yükselmiş oldu.

"İşimin Enerjisi" çatısı altında yapılan ve toplamda yaklaşık 13 bin güneş paneline ulaşan santralin toplam DC kurulu gücü 5,3 megavatpik, AC Kurulu gücü ise 4,5 megavat seviyesine ulaşacak.

'Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Enerji ile tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde tasarlayan Brisa'nın yeni iş birliği ile üretilen enerji, yaklaşık 2 bin 740 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, İşimin Enerjisi çatısı altında gerçekleştirdikleri projelerin ekonomik verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan etki ettiğini vurgulayarak, "Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz. İşimin Enerjisi çatısı altında Brisa ile hayata geçirdiğimiz GES, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamakla kalmıyor hem de yerinde üretim ve tüketim sayesinde tasarruflu, verimli bir enerji uygulaması oluyor. Dış ticaret açığının en büyük kaleminde enerji ithalatı gören bir ülkenin en büyük fabrikalarından birini bu anlamda dönüştürmekten gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm iş ortaklarıyla doğaya saygı duygukları ve kaynakları doğru yönettikleri benzer başarılı projeler geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizen Pınar, şunları kaydetti:

"Brisa örneğinde şunu gördük ki, yenilenebilir enerjinin pozitif etkisi ciddi anlamda hissedilmiş ve kapasite artırımına gidilmek istenmiş. Türkiye'nin karbon azaltımında ve yeni nesil enerji teknolojileri uygulamalarında kilit rol oynadığımızı biliyor ve bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Proje süresi boyunca panellerin temizliğinden tüm bakım ve onarımına kadar projeye sahip çıktığımız, enerji performans sözleşmesinin tüm gerekliliklerini takip ettiğimiz, en verimli yönetimi yaptığımız İşimin Enerjisi projelerinin giderek artmasını temenni ediyorum. Brisa'ya da yenilenebilir enerjiye olan inancı ve anlamlı iş birliği için teşekkür ediyorum."

Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kürkçü de sürdürülebilirlik hedeflerini Bilim Temelli Hedefler inisiyatifine onaylatan Türkiye'de ilk şirket ve küreselde tek lastik şirketi olduklarını belirterek, "Bu kapsamda, 2030 yılı için belirlediğimiz kritik hedeflerimiz var. Örneğin, 2020'ye kıyasla karbon emisyonlarımızı yüzde 56 oranında azaltmayı, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyoruz. Aksaray fabrikamızda daha önce devreye aldığımız, 3,5 megavatlık güneş enerjisi santrali yatırımında yeni bir kapasite artışına giderek, yenilenebilir enerji kullanımımızı ciddi oranda artırıyoruz. Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding'in vizyonundan ilham alarak her yıl enerji ve su verimliliği, karbon ve atık azaltımı konularında kararlıkla ilerlemeye ve sürdürülebilirlik performansımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Enerjisa Enerji ekibine bu süreçteki iş birliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.