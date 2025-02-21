Enerjisa Enerji, Adana'da Yeni Müşteri Hizmetleri Merkezini Açtı

Kullanıcılarının abonelik işlemlerini gerçekleştirdiği merkezlerini sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağına alarak tamamen yenileyen ve bir deneyim merkezi haline getiren Enerjisa Enerji, Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezini Adanalılarla buluşturdu. Bu konseptteki ilk merkez olan Ankara Söğütözü'nde olduğu gibi, Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi içerisinde de interaktif enerji müzesi niteliğinde bir Enerji Tüneli bulunuyor.

Enerjisa Enerji, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarını, sürdürülebilirlik odaklı vizyonu çerçevesinde insan ve teknolojiyi merkeze koyarak geliştirdiği projelerle gerçekleştiriyor. Kullanıcılarına baştan uca özel bir deneyim sunmak için müşteri hizmetleri merkezlerini sürekli yenileyen ve dönüştüren şirket, Ankara ve Osmaniye'den sonra yeni konsept müşteri hizmetleri merkezlerinin üçüncüsünü Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Adanalıların hizmetine sundu.

Adana'ya özel tasarım ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımı

Enerjisa Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi, misafirlerini, Adana ile Sabancı Topluluğu'nun 100 yıllık ortak kültürel mirasını çağdaş bir anlayışla yansıtan detaylarla karşılıyor. Müşterilerin demografik yapıları, hizmet tercihleri ve merkezden ayrıldıklarında hissetmek istedikleri duygular göz önünde bulundurularak hazırlanan merkez, birebir yapılan müşteri görüşmeleriyle şekillendirilerek tasarlandı.

Son teknolojiyle donatılan merkez, müşteri beklentilerine uygun bir tasarımla hizmete sunuldu. Adana Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı, güneş enerjili bekleme üniteleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi çevre dostu çözümlerle donatıldı. Ayrıca Enerjisa'nın tüm müşteri hizmetleri merkezlerinde olduğu gibi eşit erişim prensibiyle tasarlanan bu merkez, engelsiz müşteri deneyimini de ön planda tutuyor.

'Sabancı'nın Adımları' interaktif alanı, geçmişten geleceğe bir yolculuk

Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da başlatılan interaktif enerji müzesi konsepti Enerji Tüneli, bu merkezde de devam ediyor. Küresel ölçekli enerji kullanımından bireysel enerji tasarrufuna kadar geniş bir perspektif sunan Enerji Tüneli'nde ziyaretçiler, sera gazının iklim üzerindeki olumsuz etkilerini, yenilenebilir enerji kullanımının faydalarını ve evlerde enerjiyi verimli kullanma yöntemlerini kendi elleriyle deneyimleyebiliyorlar.

Sabancı Holding'in ilk adımlarının atıldığı Adana'ya özel olarak eklenen 'Sabancı'nın Adımları' interaktif alanında ise ziyaretçiler, 1925 yılında Kayseri'den Adana'ya atılan adımla başlayan Sabancı'nın yolculuğunu; Cumhuriyet döneminde Adana'da kurulan fabrikalarla sanayileşme hamlelerini, holdingleşme sürecini, bu topraklardan kazanılanı bu toprakların insanlarına vermek ideali ile Türkiye'nin dört bir yanına kurulan Sabancı Vakfı eserlerini, Türkiye'nin Enerjisi vizyonu ile kurulan Enerjisa'nın 1996'dan bu yana üretim, dağıtım ve perakende iş kollarındaki faaliyetleri ile beraber yenilenebilir enerji alanında attığı adımları takip ederek 'Daha İyi Bir Gelecek' yolculuğuna katılabiliyorlar.

"Yeni müşteri hizmetleri merkezi konseptimizi Adanalılarla buluşturuyoruz"

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar'ın da katılım gösterdiği açılışta görüşlerini ifade eden Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Türkiye'nin çeyrek nüfusuna doğrudan dokunan bir şirket olarak eşsiz bir müşteri deneyimi için müşterilerimizi en hızlı çözüme en konforlu alanlarda üst düzey bir hizmet anlayışıyla kavuşturmaya devam ediyoruz. 2023 yılında yüz yüze hizmet sunduğumuz merkezlerimizi yoğun bir şekilde ziyaret eden müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunarken aynı zamanda Enerjisa'nın dijitalleşme hedefini odağımıza koyduğumuz Müşteri Hizmetleri Merkezi konseptimizi yenileme sürecini başlatmıştık. Bugün adımımızı Çukurova'nın kalbi Adana'ya atarak henüz ilk görüşte etki uyandıracak, çalışan ve müşteri konforunu ön planda tutan merkezimizi açıyoruz. Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezimizde hızlı ve kesintisiz müşteri deneyiminin yanı sıra bu konseptteki ilk merkezimiz Ankara Söğütözü'nde de olduğu gibi, interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli de bulunuyor. Akdeniz Bölgesi'ne ve Adana'ya göre özelleştirdiğimiz ve bölge insanının hayatlarında önemli yere sahip detaylar barındıran bir içerik seti kullandığımız Enerji Tüneli'nde, Adanalıların kendi topraklarında, kendi evlerindeymiş gibi bir deneyim yaşayacağına inanıyoruz. Enerjisa Enerji olarak, ezber bozan deneyimler yaşatmaya ve odağımıza müşteri memnuniyetini almaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

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