Enerjisa Enerji 2024 yılı finansal hedeflerinin tamamını gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji, altyapı yatırımlarına 2024 yılında da devam etti. Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektörlerinde önemli uygulamaları hayata geçiren şirket, 2024 yılı sonu finansal sonuçlarını yatırımcıları ile paylaştı. 2024 mali hedeflerinin tamamını gerçekleştiren şirketin, operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmasıyla yatırımcılarının güvenini pekiştirdiği belirtildi.

Enerjisa Enerji, 2024 yılı için belirlemiş olduğu mali hedeflerini sene başında yatırımcıları ile paylaşmıştı. Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümlerini içeren sağlam iş modeli sayesinde, şirket paylaştığı dört kalemde de hedeflerine başarıyla ulaştığını duyurdu.

Globalde ve ülkemizde süregelen zorlu şartlara rağmen Enerjisa Enerji, 2024 yılı faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak 2,2 milyar TL yükselterek 41,2 milyar TL'ye ulaştırdı.

2024 yılında da tüm iş kollarında yatırımlarına devam etti

Yapılan açıklamaya göre, şirket ana faaliyet alanlarından dağıtım iş kolunda, 2024 yılında, 13 milyar TL'yi aşan bir yatırım ile aynı sektöre sürdürülebilir bir katkı sunmaya devam etti. İş modelinin sağlamlığı ve operasyonel mükemmeliyetin ön planda olduğu bu başarı, yatırımcıların güvenini pekiştirdi. Akıllı şebeke yatırımları ve teknolojinin etkin kullanımını tecrübesiyle bir araya getiren şirket, 2025 yılında da Türkiye'nin enerji dönüşümüne hız kazandıran yatırımlarına devam edecek.

Düşük enerji fiyatları sebebiyle elektrik perakende satış alanında beklentiye paralel olarak karlılıkta düşüş yaşayan şirket, diğer yandan düzenlemeye tabi ve serbest piyasalardaki satış hacmini sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 32 artırarak sektördeki rekabet gücünü gösteriyor.

Güneş enerjisi kurulu gücünde yüzde 250 artış ile rekor

Açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana varlık gösterdiği ve pazar lideri olduğu Müşteri Çözümleri iş kolunda da 2024 yılı boyunca güçlü bir performans sergilendiği görülüyor. Müşterilerine güneş enerjisi santrali kurulumu yapan şirket, tamamladığı projeler sonucunda güneş enerjisi kurulu gücünün artırılmasıyla birlikte 2023 yılında 1,5 milyar TL olan brüt karını 2024 yılında 5,9 milyar TL'ye yükseltmiş durumda. Güneş enerjisi santrali projelerinin yıllık kurulu kapasitesi yaklaşık yüzde 250 artışla 102,4 MWp'ye ulaştı. Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki Eşarj, e-mobilite sektöründeki en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirket olarak büyümeye devam ediyor. Eşarj'a yapılan yatırım ile 2023 yılında bin 780 olan şarj soketi sayısı yüzde 44 artışla 2 bin 563'e ulaştı.

"Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin enerji dönüşümünün özel sektördeki itici gücü olarak, sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımlarına olan bağlılıklarını bir kez daha kanıtladıklarını belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "İş kollarımızdaki başarılar, Türkiye'nin enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine olan katkımızı da gösteriyor. Şirket olarak dağıtım iş kolundaki altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, Müşteri Çözümleri şirketimiz ile 102,4 MWp'ye ulaşan Güneş enerjisi santrali kurulu gücümüz ile yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ve enerji verimliliği projelerimizi de sektöre liderlik ederek genişletiyoruz. Güneş enerjisi ve e-mobilite gibi alanlarda elde ettiğimiz önemli başarılar, enerji sektöründe çevresel duyarlılığı artırma ve karbon ayak izini azaltma yönündeki stratejik adımlarımızdan biri olmanın yanı sıra, en önemli ithalat kalemi enerji olan Türkiye için de oldukça elzem. Bizler, enerjide dönüşümünü sağlamanın sadece finansal başarılarla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Çevik ve yenilikçi yaklaşımlarımız sayesinde, Türkiye'nin enerji geleceğine katkıda bulunmayı ve tüm paydaşlarımıza değer oluşturmayı sürdüreceğiz. Gelecekte de ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yalnızca bugünün değil, yarının da enerji şirketi olarak, Daha İyi Bir Gelecek için çalışmaya kararlıyız" dedi.

"Sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve rekabetçi temettü taahhüdümüz ile yatırımcılarımız için benzersiz bir değer oluşturmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin karbonsuzlaşma yolculuğunun bel kemiği olan enerji sektörüne doğru teşviklerin ve yatırımların akması gerektiğinin altını çizen Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "2024 yılı, finansal performansımız açısından önemli bir yıl oldu. Enflasyona endekslenmiş faaliyet gelirimizi yıllık bazda yüzde 6 artırarak 41,2 milyar TL'ye yükselttik ve enflasyonun üzerinde bir büyüme kaydettik. Ayrıca, perakende tarife yükünün hafifletilmesiyle serbest nakit akışımızda yıllık bazda 2,4 milyar TL'lik bir iyileşme gördük. Bunun yanı sıra müşteri çözümleri iş kolumuzda da güçlü bir büyüme sağladık. Öte yandan, artan finansman giderleri ve enflasyon muhasebesinden kaynaklanan yüklere rağmen, 2024 mali hedeflerimizi, enflasyona karşı korunan iş modelimiz ve planlandığı şekilde kesintisiz olarak ilerleyen operasyonlarımız sayesinde başarıyla tamamladık ve yatırımcılarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Hatta yatırımcılarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde 2,87 TL temettü teklifini de sunduk. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında dahi devam eden güçlü finansal yapımızla, önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve rekabetçi temettü taahüdümüz ile yatırımcılarımız için benzersiz bir değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL