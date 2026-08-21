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Doğal gaz ve enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

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Tokat, Ordu, Ağrı, Eskişehir, Muş ve Bingöl'de gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı ve bağlantı hattı projeleri ile 154/33 kV Yahşihan Transformatör Merkezi Sahası Projesi kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Tokat, Ordu, Ağrı, Eskişehir, Muş ve Bingöl'de gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı ve bağlantı hattı projeleri ile 154/33 kV Yahşihan Transformatör Merkezi Sahası Projesi kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aybastı-Korgan-Kumru-Gölköy İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı, Doğubayazıt CS-Pullutarla Pig Doğal Gaz Boru Hattı, Mihalıççık ilçesi RMS/A Doğal Gaz Bağlantı Hattı ve Varto İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla proje güzergahlarına isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154/33 kV Yahşihan Transformatör Merkezi Sahası Projesi" kapsamında proje sahasına isabet eden taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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