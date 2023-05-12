Enerji verimliliği projesi ile yüzde 68 enerji tasarrufu

Siemens Türkiye, şirketlere sunduğu ihtiyaca özel enerji verimliliği projeleri ile sürdürülebilirlik ve tasarruf hedeflerine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Şirketin Starwood Orman Ürünleri Tesisleri'nde gerçekleştirdiği enerji verimliliği projesi ile üretimde yüzde 68'e varan oranda enerji tasarrufu, yıllık 400 bin euronun üzerinde maliyet tasarrufu ve yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı.

İhtiyaç duyan her kurum ve kuruluşa özel olarak hazırladığı enerji verimliliği projeleri ile müşterilerinin daha sürdürülebilir yöntemlerle ve daha az kaynak kullanarak hedeflerine ulaşmalarına destek olan Siemens Türkiye, bu çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, Türkiye entegre ağaç sektöründe tek çatı altında en yüksek üretim hacmine sahip Starwood İnegöl Fabrikası'ndaki 13 ayrı ünitede enerji verimliliği projesini hayata geçiren şirket, üretimde yüzde 68'e varan enerji tasarrufu sağladı. Üretim aşamasında dünyada ilk kez uygulanan çalışmaları da başlatan proje ile yıllık 400 bin euro'nun üzerinde maliyet tasarrufu ve yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı.

"167 yıllık tecrübemiz ile yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunmaya ve gelecek için bugünün dönüşümüne hız kazandırmaya devam ediyoruz"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hüseyin Gelis, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, şirketin DNA'sında bulunan sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Şirket olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ile var gücümüzle çalışıyoruz. 167 yıllık tecrübemiz ile yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunmaya ve gelecek için bugünün dönüşümüne hız kazandırmaya devam ediyoruz. Sunduğumuz çözümlerle, ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz."

Uzun yıllardır birlikte başarılı çalışmalara imza attıkları Starwood Orman Ürünleri ile örnek bir projeyi daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Gelis, "Bu projenin odağındaki sürdürülebilirlik bizim en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor. Starwood ile gerçekleştirdiğimiz ve hedeflenen rakamların üzerinde bir verimlilik sağladığımız bu enerji verimliliği projemizde de olduğu gibi, ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

"Projelerin yüzde 30'luk yatırım tutarının devlet tarafından desteklenmesi sağlandı"

Şirketin sunduğu yenilikçi çözümlerin, bir taraftan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlarken diğer taraftan şirketlerin üretim süreçlerini iyileştirdiğini ve onlara rekabet avantajı kazandırdığını belirten Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Genel Müdürü Kerim Oal, "Hayata geçirdiğimiz projelerle enerji tüketimi kayda değer ölçüde azalan müşterilerimiz, önemli maliyet tasarrufları elde edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin, Starwood İnegöl Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 13 projeden 2'sinde dünyada ilk kez uygulanan çalışmaların yapıldığını belirten Oal, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından lisans verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden biri. Bu danışmanlığımız kapsamında, projeler için VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) hazırlayarak, teşvik programına da dahil olduk. Böylece Starwood Orman Ürünleri'nin yaptığı yatırımın yüzde 30'luk kısmının devlet tarafından desteklenmesine olanak sunduk."

"Siemens Türkiye ile dünyada ilk olan çalışmaları hayata geçirdik"

Starwood Orman Ürünleri CEO'su Hüseyin Yıldız ise projeye yönelik açıklamasında şöyle konuştu: "Starwood olarak Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri arasında yer alıyoruz. Proseslerimizden kaynaklanan enerji tüketimi son derece yüksek olduğu için enerji yönetimi, üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Sürdürülebilir üretim hedeflerimiz doğrultusunda, uzun yıllardır iş birliği yaptığımız ve sektördeki uzmanlığına güvendiğimiz şirket ile çalışmayı tercih ettik. Bu çalışma sonucunda Türkiye'de hatta dünyada ilk olan uygulamaları hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile sistemlerimizde yüzde 68'e varan enerji tasarrufuna ulaştık ve karbondioksit emisyonlarımızda ciddi bir azalma sağlandı. Ayrıca tesislerimiz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getiriyor."

"Proje ile önemli bir çevresel etki oluşturarak doğaya karşı sorumluluğumuza katkı sunmuş olduk"

Yüksek miktarda üretimin gerçekleştiği Starwood'da en kritik konulardan birinin duruş planlaması ve devreye alma çalışmalarının koordinasyonu olduğunu belirten Starwood Proje Yöneticisi Nuri Önlü ise "Bu koordinasyon şirketin uzman ekipleri tarafından çok başarılı bir şekilde yapılarak projenin zamanında hayata geçirilmesi sağlandı. Bu doğrultuda üretim prosesleri odaklı otomasyon ve yazılım uygulamaları; sürücü uygulamaları ve verimli motor dönüşümüne yönelik, dünyada başka bir teknoloji sağlayıcısı olmayan uygulamalar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çalışmamız, 1'i kaliteyi artırmak için uygulanan proses iyileştirmesi olmak üzere uygulanan 13 proje ile tamamlandı. Siemens enerji verimliliği servisleri sayesinde projelerin çoğu Enerji Bakanlığı tarafından VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) teşvik mekanizmasına dahil edildi ve 530 bin euro yatırımla yıllık yaklaşık 7.140.000 kWh tasarruf ve 403 bin euro kazanç elde ettik. 12 bin 642 ağaç eşdeğeri olan 3 bin 947 ton CO2 emisyon azaltımı sayesinde önemli bir çevresel etki oluşturarak doğaya karşı sorumluluğumuza katkı sunmuş olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL