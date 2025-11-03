Enerji Verimliliği Projeleri ile 1,6 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında 2009'dan bu yana 724 projeye verilen 245 milyon lira destekle yıllık 1,6 milyar liralık enerji tasarrufu sağlandı.

AA muhabirinin, "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, ekonomik büyüme, nüfus artışı, iklim değişikliği ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği enerji talep artışı ile küresel riskler ve diğer konjonktürel gelişmeler, enerji arz güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik politikaların önemini artırıyor.

Bu kapsamda yeşil dönüşümün hızlandırılması ile yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin ve enerji verimliliğinin artırılması ekonomik ve stratejik açıdan öncelikli hedefler haline geldi.

Türkiye'de, VAP programı kapsamında 2009'dan bu yana 724 projeye 245 milyon lira destek sağlandı. Böylece, yıllık 1,6 milyar lira mali karşılığı olan 163 bin 287 ton eş değer petrol (TEP) enerji tasarrufu gerçekleşti. Projelerin ekonomik ömrü boyunca sağlanacak kümülatif enerji tasarrufunun ise 1,04 milyon TEP olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Eylül 2025 sonu itibarıyla 59 projeye 44,6 milyon lira destek verildi.

2053 net sıfır emisyon hedefi çalışmaları devam ediyor

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji verimliliği çalışmalarına devam ediliyor.

2024-2030 dönemini kapsayan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2024'te kamu ve özel sektör tarafından toplam 3,4 milyar dolar yatırım yapıldı. Söz konusu destek karşılığında yaklaşık 1,5 milyon TEP enerji tasarrufu ve 4,8 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı sağlandı.

Elde edilen enerji tasarrufunun yüzde 44,1'i bina ve hizmetler, yüzde 28,2'sinin sanayi, yüzde 14,9'unun enerji, yüzde 9,2'sinin ulaştırma ve yüzde 2,9'u tarım sektöründen sağlandı ve geriye kalan yüzde 0,7'lik kısmının ise tüm sektörleri yatay kesen faaliyetlerden kaynaklandı.

Programa göre, kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması amacıyla ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi ile tanımlanan yüzde 15 enerji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 30 olarak güncellendi. Kamu binalarında 2030 için tanımlanan yüzde 30 tasarruf hedefi kapsamında 2 bin 500 binada izleme faaliyeti yürütülecek.

Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin detaylarını içeren Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi 2024-2030 yayımlandı.

Ayrıca kamu kurumlarının yapacakları enerji verimliliği iyileştirmeleri için uzun vadeli sözleşme yapabilmelerine imkan sağlayan enerji performans sözleşmelerinin kamu sektöründe uygulanabilmesi için gerekli mevzuat altyapısı oluşturuldu.

Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, enerji tüketimi belirli bir seviyenin üzerinde olan kullanıcı grupları için elektrik ve doğal gazın maliyet bazlı fiyatlandırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

Enerji performans sözleşmeleriyle yapılan projelerin desteklenmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin ısı potansiyelinin değerlendirilmesi ve atık ısının kullanılabilmesi amacıyla ısı piyasasına yönelik gerekli mevzuat düzenlemesi taslağı tamamlanacak.

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği proje yarışmaları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde enerji verimliliği konulu çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Net sıfır emisyon hedefi için hidrojen alternatifi

Kömür ve türevlerinden leonardit ham maddeli tarımsal gübre üretimi için organomineral gübre üretim tesisinin kurulumu tamamlanarak 4 bin ton üretim yapılacak. Kömürden hidrojen üretilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yürütülecek.

2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında hidrojen değer zincirinin geliştirilmesi amacıyla temiz hidrojen üretim, depolama ve sıvılaştırma teknolojileri ile yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin çalışmalar sürecek.