Enerji ve Maden Yatırımlarını Hızlandıracak Düzenleme Meclis'te

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Bakan Bayraktar, enerji ve madencilik alanındaki yatırımlar için bürokratik süreçleri kısaltan yeni bir kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Özellikle yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçleri 48 aydan 18 aya indirilecek.

Bakan Bayraktar: Enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclisimize sunuldu. Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak. ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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