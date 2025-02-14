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Enerji Bakanı Bayraktar, Venezuela ile Enerji İşbirliği İçin Somut Adımlar Atacak

Enerji Bakanı Bayraktar, Venezuela ile Enerji İşbirliği İçin Somut Adımlar Atacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek için somut adımlar atmayı hedeflediklerini açıkladı. İstanbul'da Venezuela Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede anlaşmalar ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek için somut adımlar atmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik geçen yıl imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Bu alanlarda bir an önce somut adımlar atma noktasında Sayın Rodriguez ile mutabık kaldık. Hedefimiz, liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasında son dönemde derinleşen ilişkileri enerji ve madencilik alanında da yapacağımız işbirlikleriyle daha da ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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