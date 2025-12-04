Haberler

Bakan Bayraktar, Milli İrade Buluşmaları programında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunun bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, yeni sondaj çalışmalarının yapılacağını ve dışa bağımlılığın azaltılacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjiyi beka meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin enerji vizyonu, Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılmaktır. Bizim kızıl elmamız, bütün gayretimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, "Türkiye Yüzyılında Enerji" başlıklı Milli İrade Buluşmaları programında sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle bir araya geldi.

Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, 2016'dan sonra Milli Enerji ve Maden Politikası ile önemli bir strateji değişikliğine gittiklerini aktararak, Türkiye'de denizlerde ve karada aranmadık hiçbir yer bırakmayacaklarını kaydetti.

Enerji filosuna katılan 6'ncı sondaj gemisinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Bayraktar, "6 derin deniz sondaj gemimiz oldu. Birini Karadeniz'e göndereceğiz. Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han ve Kanuni'nin yanına 5'inci gelecek. Bir tanesini de Akdeniz'de ve farklı projelerde değerlendireceğiz." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, enerjiyi beka meselesi olarak gördüklerini belirterek,"23 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığını bitirerek Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin enerji vizyonu, Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılmaktır. Bizim kızıl elmamız, bütün gayretimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Yeni keşifler için 5-6 sondaj yapacağız

Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşifler için 5-6 sondaj yapacaklarını belirterek, "Bunlarla Karadeniz'deki gaz üretimimizi, keşfimizi artıracağız ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını günbegün aşağı doğru düşüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki kaynaklarla ilgili yoğun bir çalışma yürüteceklerine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Somali'de, Afrika'da görebilirsiniz. Pakistan'da 3 tane deniz sahası, 2 tane kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağız. Bizi Azerbaycan'da, Kazakistan'da görebilirsiniz. Türkmenistan'da, Irak'ta, Suriye'de Türkiye'yi petrol ve doğal gaz arama konusunda yoğun bir şekilde görebilirsiniz."

Beylikova'da yıllık 1200 ton kapasiteli pilot tesisin çalıştığını anımsatan Bayraktar, "Nadir toprak elementleri, Türkiye için önemli bir fırsat çünkü önemli bir kaynağımız var. Biz şimdi bu pilot tesiste yaptığımız işte endüstriyel tesise, yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine nasıl çıkarız, onun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

