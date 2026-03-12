Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz." dedi.

Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ne gelen Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde gazetecilere, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağının eksi 630 kotunda madencilerle iftar programında bir araya geldiklerini söyledi.

Bayraktar, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları yerinde incelemek üzere buraya geldiklerini belirterek, Yıldırım Sondaj Gemisi'nin, filonun 6. üyesi ve en yeni üyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yıldırım Sondaj Gemisi'nin "ikizini" (Çağrı Bey Sondaj Gemisi) birkaç hafta önce Taşucu'ndan Somali'ye uğurladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Yıldırım Sondaj Gemimiz de sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız." diye konuştu.

Kanuni Sondaj Gemisi'nin son hazırlıklarını yaptığını ve yarın yeni görevine gideceğini belirten Bayraktar, "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndan inşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız ve 8 milyon haneye doğal gazı inşallah buradan vermiş olacağız. Yani buradaki çalışmaların bu dönemdeki önemi bir kat daha artıyor." dedi.

"Hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak"

Bayraktar, Türkiye'nin çevresindeki bölgenin çok büyük bir savaş içerisinde olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ümit ediyoruz ve beklentimiz odur ki en kısa zamanda duracak bu çatışmalar. Ama bu bize şunu bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'nin kendi enerjisini üretmeye ihtiyacı çok daha fazla var. Aslında özellikle milli enerji ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Kendi petrolünü arayan, Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan, bulan bir Türkiye. Sakarya Gaz Sahası bizim için bu anlamda çok ehemmiyetli. Bir an önce devreye girmesi ve bu ikinci faz, inşallah 3. fazı da 2028'de hedeflemiş durumdayız. Devreye almak suretiyle bu alandaki dışa bağımlılığımızı bitirmemiz, böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli."

Yurt dışındaki aramaların da devam ettiğini kaydeden Bayraktar, "Somali'de Çağrı Bey Gemimiz şu anda yolda, oraya gidiyor. Pakistan'da, tabii o bölge şu anda çok hassasiyet arz eden bir bölge ama Pakistan'da sismik çalışma için Oruç Reis Gemimizi hazırlıyoruz. İnşallah güvenlikle alakalı herhangi bir sıkıntı olmazsa nisan ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalarla hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, buradaki binlerce çalışanla ülkenin enerji bağımsızlığı yolunda çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bayraktar, daha sonra gemideki sahur programına katıldı.

Bakan Bayraktar'a Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da eşlik etti.