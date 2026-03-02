Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Kanada'da PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılmak üzere gideceği Toronto'da Türkiye için özel düzenlenecek oturumda enerji ve madencilik vizyonunu anlatacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılmak üzere gideceği Toronto'da Türkiye için özel düzenlenecek oturumda enerji ve madencilik vizyonunu anlatacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mineral arama ve madencilik sektöründe dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası organizasyonu kabul edilen PDAC 2026 Kongresi, 125'ten fazla ülkeden 27 binin üzerinde katılımcı ve 1300'den fazla firma ile kurumun katılımıyla Kanada'nın Toronto kentinde başladı.

Söz konusu kongreye iştirak edecek Bakan Bayraktar, kongre kapsamında yarın düzenlenecek "Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği" başlıklı Türkiye özel oturumuna katılacak.

Bayraktar, özel oturumda Türkiye'nin enerji dönüşümü, kritik mineraller ve kaynak güvenliği vizyonunu uluslararası muhataplarıyla paylaşacak.

Program kapsamında ayrıca Kanada hükümetinden ve konuk ülkelerden bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Bakan Bayraktar, mevkidaşları ile iş birliği fırsatlarını masaya yatıracak.

Toronto'daki temasları çerçevesinde Kanada-Türkiye Enerji ve Madencilik Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek Bakan Bayraktar, uluslararası madencilik ve enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşmenin odağında yatırım ve iş birliği fırsatları olacak.

PDAC 2026 Kongresi marjında Kanada ile nükleer enerjide iş birliği imkanları da gündemde olacak.

Türkiye nükleer enerji hedefleri kapsamında kurmayı planladığı büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Kanada teknolojisi de bu hedefler kapsamında değerlendiriliyor.

Toronto ziyareti kapsamında nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis ile de görüşme yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Türkiye'ye kaçan yıldız isimden bomba karar
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır