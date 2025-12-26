Bakan Bayraktar: '2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği üreteceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2016 yılında Türkiye'nin 30 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe çıktı. Biz bunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 200 milyon metreküpe çıkartmak istiyoruz. 2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği üreteceğiz. 2026 yılı Türkiye enerji sektörüne yoğun bir dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı'na katıldı. Bakan Bayraktar, petrolde ve doğalgazda Türkiye'nin 2016 yılında Milli Enerji ve Maden Politikası ile bir strateji ortaya koyduğunu hatırlatarak, "2026 yılında bu strateji doğrultusunda yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Gabar'da artık plato üretime geldik, 80 bin varillik bir üretim var burada. Şu anda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 insanımız orada çalışıyor. Bu hakikaten bölge için de çok önemli ve şu anda gündemimizin en önemli konularından biri olan 'Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini Gabar ile ortaya koyduk. Bölge terörden temizlendiğinde oradaki ekonomik değeri ortaya çıkarma imkanını göstermiş olduk" diye konuştu.

Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılında yeni haberlerin olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Şu anda 4 milyon haneye sağladığımız ve günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküplük üretimi olan doğalgazı 2026 yılında iki katına çıkartmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye Sakarya Gaz Sahası'nda günde 40-45 milyon metreküp doğalgaz üretecek"

2028 yılının önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Bayraktar, "Doğalgaz üretimimiz 4 katına çıkacak. Türkiye Sakarya Gaz Sahası'nda günde 40-45 milyon metreküp doğalgaz üretecek. Biz 2028'de yeni hiçbir şey olmazsa 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir milli petrol şirketine sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yurtdışında çok daha aktif bir milli petrol şirketi hedefliyoruz"

Türkiye'nin doğalgaz ve petrol talebinin günlük 2 milyon varil olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim yeni bir hikaye yazmamız lazım. 2026 yılını bu anlamda hem sonuç hem de başlangıç anlamında çok önemli buluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçtiğimiz yıllarda çok önemli diploması atağı yaptı. Yurtdışında çok daha aktif bir milli petrol şirketi hedefliyoruz."

Somali'de 2026 yılında ilk sondajı yapacaklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Pakistan'da çok kısa bir süre önce 3 tane offshore sahasında 2 tane de onshore sahasında ortalık yaptık ve orada da 2026 yılında inşallah sondaja başlıyoruz. 2026 yılı ilk yatay sondaj ve çatlatma yönteminin kullanıldığı yıl olacak. Burada elde edilebilecek bir başarı bizim petrol ve doğalgaz sektörümüzde oyun değiştirebilecek bir etkisi olabilir. Bunu 2026 yılında Trakya bölgesine taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği üreteceğiz"

Bakan Bayraktar, "2016 yılında Türkiye'nin 30 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe çıktı. Biz bunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 200 milyon metreküpe çıkartmak istiyoruz. 2026 bizim için önemli bir yıl olacak. 2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği üreteceğiz. 2026 yılı Türkiye enerji sektörüne yoğun bir dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL