Endonezya'da Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi Tamamlandı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde bulunan bir tren istasyonu yakınlarında park halindeki Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu trenleri, 17 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Endonezya ve Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve faydaya dayalı işbirliği kapsamında bir amiral gemisi projesi olan 142 km uzunluğundaki Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, saatte 350 kilometrelik maksimum tasarım hızıyla Güneydoğu Asya'da türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

7 milyar ABD dolarının üzerinde bir maliyetle gerçekleştirilen demiryolu inşaatı, özellikle Çinli inşaatçıların yıllarca süren çabalarıyla ortaya çıkarılan devasa bir girişim oldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Batı Cava Eyaleti'nin merkezi Bandung'u birbirine bağlayarak seyahat süresini yalnızca 40 dakikaya indiren demiryolu hattı, ülkede toplu taşımaya yeni bir soluk getirirken yerel ekonomiyi de canlandırıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde bulunan bir tren istasyonu yakınlarında park halindeki Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu trenleri, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezya'daki Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun işletmeye alma ve test aşaması sırasında kapsamlı denetim treninde fotoğraf ve video çeken personel, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezya'nın Bandung kentindeki Tegalluar İstasyonu'nda park halinde bulunan Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu kapsamlı denetim treni, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezya'daki Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Walini trafo merkezinde, güç aktarımından önce ekipmanı inceleyen Çin Demiryolu Elektrifikasyon Mühendisliği Grup Limited Şirketi teknisyenleri, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Jiao Hongtao/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Halim İstasyonu'nda Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu hattının son raylarını döşeyen işçiler, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu hattında ilerleyen kapsamlı denetim treni görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Çin Demiryolu Uluslararası Limited Şirketi/Xinhua)