Endonezya Büyükelçisi Purnama, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programında konuştu Açıklaması

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "İki Müslüman ülke Endonezya ve Türkiye, nüfusu olan güçlü ülkeler.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "İki Müslüman ülke Endonezya ve Türkiye, nüfusu olan güçlü ülkeler." dedi.

Büyükelçi Purnama, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonunca, MÜSİAD'ın Trabzon Şubesinde düzenlenen, "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programında, göreve yeni başlamasına rağmen Trabzon dahil 9 şehri ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaret ettiği iller arasında Hatay'ın da bulunduğunu belirten Büyükelçi, "Hatay'da, Endonezya Köyü kurmayı planlıyoruz. Köyü yaparak, Türkiye'ye olan sevgimizi ve kardeşliğimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Purnama, Endonezya ve Türkiye arasında güzel bir ilişki bulunduğunun altını çizerek, "Göreve başlamadan önce Devlet Başkanı'mız bana, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arkadaş olarak değil, büyük kardeşi olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın, Malezya, Avustralya, Singapur, Suudi Arabistan ve Türkiye ile ilişkilerine dikkati çeken Purnama, "Bu 5 ülke, bizim önemli stratejik ortaklarımız arasında yer almaktadır. Bu ortaklarımıza çok önem veriyoruz. İki ülke Cumhurbaşkanı düzenli olarak diyalog halindeler. İki Müslüman ülke Endonezya ve Türkiye, nüfusu olan güçlü ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Purnama, dünya ekonomi sıralamasında 2050'de Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından Endonezya'nın 4'üncü sırada yer almasının hedeflendiğini, Türkiye'nin de 9'uncu sırada yer almasının beklendiğini dile getirdi.

Görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeyi planladığını anlatan Purnama, özellikle savunma sanayi, enerji, yapı, ilaç ve sağlık sektöründe ortak çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Büyükelçi, Trabzon'un önde gelen sektörlerinden tarım ve balıkçılıkla ilgili de çalışmalar yapmayı istediklerini sözlerine ekledi.

"Ziyaretinizin yeni ticari anlaşmalara vesile olacağını umut ediyorum"

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu ise Büyükelçi Purnama ve beraberindeki heyeti Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

MÜSİAD'ın faaliyetlerinin yanı sıra şehrin ticari hayatına ilişkin de katılımcılara bilgi aktaran İskenderoğlu, Trabzon'un coğrafi konumu ve kadim geçmişi sayesinde ticari alanda bölgesinde ve ülkede söz sahibi şehirlerden olduğunu ifade etti.

İskenderoğlu, şehrin su ürünleri ve fındık ihracatına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonlu iş insanları ticari birikimleri ve ticari ufuklarıyla siz değerli Büyükelçinin ziyaretinden almış olduğu heyecanla Endonezyalı iş insanları ile ticaret yapmanın heyecanı ve umudu içerisindedir. Bu anlamda ziyaretinizin yeni başlangıçlara, yeni ticari anlaşmalara vesile olacağını umut ediyorum."

Filistin'de yaşananlara da dikkati çeken İskenderoğlu, "Dünyada 2 milyar Müslüman'ın, 7 milyonluk İsrail devletinin zulmü karşısında çaresiz, sessiz kalmasının derin hüznü, çaresizliği ve kızgınlığı içerisindeyiz." dedi.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören de MÜSİAD'ın çalışmalarını anlattı.