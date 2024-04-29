Endeavor Türkiye Gala Gecesi Gerçekleştirildi

Endeavor Türkiye, gerçekleştirdiği gala gecesinde girişimcilik ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Düzenlenen gecede Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı Endeavor Türkiye'ye ve iş dünyasına olan katkılarından dolayı onur ödülüne layık görülürken Udemy ve Carbon Health'in kurucusu ve CEO'su Eren Bali, Endeavor Girişimcisi ve Insider kurucu ortağı Hande Çilingir'in moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Merkezi New York'ta bulunan Endeavor Derneği, Endeavor Türkiye Gala Gecesi'ni, 25 Nisan'da gerçekleştirdi. Endeavor'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve ekosistemdeki rolüne dair yapılan sunum akabinde Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli'nin açılış konuşması ile devam eden gecenin onur konuğu, Silikon Vadisi'nde milyar dolarlık bir şirkete dönüştürdüğü girişimi Udemy online eğitim platformunun kurucusu Eren Bali oldu.

Kurttepeli "Kendi hikayenizi bulun ve bulana kadar da vazgeçmeyin"

Yeni nesil girişimcilere ilham verecek açılış konuşmasında kariyer yolculuğunun ilk yedi yılını paylaşan Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli "Benim kendi hikayemi bulmam ve yazmam 7 senemi aldı. Geriye dönüp baktığımda o 7 seneyi yaşamasaydım muhtemelen bugün bulunduğum teknoloji-internet sektöründe olamayacaktım. Bu süreçleri yaşamanız ve hikayenizi muhakkak bulmanız gerekiyor. Daha da önemlisi o hikayenin mutlaka sizin hikayeniz olması gerekiyor. Genelde benim gördüğüm başkalarının hikayelerini oynamak zorunda kaldığımız. O yüzden mesajım muhakkak kendi hikayenizi bulun ve bulana kadar da vazgeçmeyin" dedi.

Bali "Türkiye'nin dünyanın en büyük 5-6 ekonomisinden biri olmaması için hiçbir sebep görmüyorum"

Türkiye'nin çıkardığı değerli kadın girişimcilerden olan Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Insider Kurucu Ortağı Hande Çilingir'in moderatörlüğünde başarı hikayesini davetlilerle paylaşan Eren Bali, "Beni, bu kadar değerli bir gecenin konuğu olarak ağırladığınız için öncelikle herkese teşekkür ederim. Açıkçası ben Türkiye'yi minimum kaynağın çok ötesinde görüyorum. 10 sene önce Udemy'i kurduğum zamanlarda bir konferansa katılmıştım. O konferansta bana 'Türkiye'den milyar dolarlık bir şirketin çıkacağına inanıyor musunuz?' şeklinde bir soru yöneltilmişti. Bu soru cevabından ziyade imalı bir soruydu, ben de 'Bir gün çıkabilir neden olmasın?' dedim. Başta 10 milyon dolarlık şirketler, sonrasında 100 milyon dolarlık ve nihayetinde milyar dolarlık şirketler kurabileceğimizi söyledim. Aradan 15 sene geçti ve bugün Türkiye'den çıkmış başarılı 10-15 şirket mevcut. İşte bu nedenle ben, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5-6 ekonomisinden biri olmaması için hiçbir sebep görmüyorum" şeklinde konuştu.

Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı'ya onur ödülü verildi

Gecenin sonunda Endeavor Türkiye'nin kuruluşundan bugüne büyük emekleri ve katkıları bulunan Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı'ya onur ödülleri takdim edildi. Ödülleri takdim ederken "Bu dörtlü olmasaydı Endeavor Türkiye olmazdı" diyen Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli sözlerine şöyle devam etti: "İlk kurulduğunda Türkiye'de girişimcilik daha yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Benden önceki başkanımız Murat Özyeğin ve ondan da önceki başkanımız Özcan Tahincioğlu idi. Derneğin ilk dönemine Özcan Tahincioğlu liderlik yaptı, büyütmeyi ise Murat Özyeğin. Sizler olmadan olmazdı, çok çok teşekkürler."

Gecede girişimciler ile hızlandırma programlarından mezun girişimciler, iş dünyasından önemli isimler ile bir araya geldi. Gala Gecesi'ne, onur ödül alan kurucu üyeler ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Burcu Civelek Yüce, Fırat İşbecer, Koray Bahar, Nevzat Aydın ve Tankut Turnaoğlu da katıldı. - İSTANBUL