En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Forbes, 2025'in sona ermesiyle birlikte milyarderler listesini güncelledi. Türk iş dünyasından birçok ismin yer aldığı listede, Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanı bu yıl da değişmedi.

LİSTENİN İLK SIRASI EL DEĞİŞTİREBİLİR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu. Ülker'i 4,9 milyar dolarla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı izledi. Kazancı'nın Ülker'e olan farkı azaltması, önümüzdeki dönemde listenin ilk sırasının el değiştirebileceği yorumlarını güçlendirdi.

BAYRAKTAR'IN VARLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Güncel listede Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 1,7 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar olarak açıklanan servetiyle karşılaştırıldığında Bayraktar'ın ilk kez varlıklarında düşüş yaşadığı, servetinin 100 milyon dolar azaldığı görüldü. Bayraktar'ın ardından Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle geçen yılki konumunu korudu.

2023 YILINDA ZİRVEDEYDİ ARTIK İLK 20'DE YOK

Öte yandan son yılların en dikkat çekici düşüşlerinden biri İbrahim Erdemoğlu cephesinde yaşandı. 2023 listesinde 5,3 milyar dolarla ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1,4 milyar dolara kadar geriledi. Bu gerilemeyle Erdemoğlu, Türkiye'nin en varlıklı 20 ismi arasından çıktı. Erdemoğlu'nun yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünün, şirkete ait ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerdeki fiyat düşüşlerinden kaynaklandığı belirtildi.