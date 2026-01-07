En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammı ve memur zammı netlik kazandı. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapılacak. SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, açıklanan rakamla yılın ilk 6 ayı için 18 bin 939 lira oldu. Şimdi ise gözler en düşük emekli maaşı ile ilgili yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi.

EKONOMİ YÖNETİMİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığı gündemiyle bu hafta içinde toplantı yapması bekleniyor.

TOPLANTI ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE

Edinilen bilgilere göre toplantının, çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmede 18 bin 939 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerin ele alınacağı belirtiliyor.

AK Parti kaynakları, toplantıda düzenlemeye ilişkin etki analizlerinin ve bütçeye yansımasının değerlendirileceğini aktardı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından en düşük emekli aylığıyla ilgili atılabilecek adımların netleşmesi bekleniyor.

CEVDET YILMAZ: TALEPLERE DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.

Yılmaz sözlerinin devamında, "SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor. En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır.İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.

BAKAN IŞIKHAN: GELİR DESTEĞİ ARTACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda AK Parti grubunun bir çalışma yürüttüğünü ve gelir desteğinin artırılacağını söyledi.

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu konuya yönelik bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim kamuoyumuzla hem emekli vatandaşlarımızla emektarlarımızla ilgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını hani son dakika diyorsunuz ya son dakika haberi olarak bunu vermemde bir sakınca yok. Artık en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar. AK Parti grubu toplanacak kendi değerlendirmelerini çalışmalarını yapacaklar ondan sonra da kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum meclisimize sunup mecliste çünkü yasal boyuta dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah o da emeklilerimize emektarlarımıza hayırlı olur.

Şimdi emekliler içerisinde çok farklı kitleler var yani en zengin kişiden en varsıl anlamda kötü durumda olan emeklilerimiz söz konusu. Ama biz bunları hep eşit yaklaşmak durumundayız. Şimdi öyle bir sistem kurgulayalım ki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da biz bunları tartışıyoruz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın vermiş olduğu sosyal yardımlar var sosyal destekler var çok önemli. Ama biz burada öyle bir model geliştirmek gayretindeyiz ki inşallah yakın zamanda belki Haziran ayında 2026 yılı içerisinde bu en düşük emekli aylığı durumu kötü olan vatandaşlarımıza bu gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu oluyor böyle bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani ama bunun nihai kararını tabii mecliste hep birlikte çalışarak diğer bakanlıklarımızla da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz."