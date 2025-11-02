Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin görüşmeleri izlendi

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, değerli metallerde ise ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen görüşmeler, başta soya fasulyesi olmak üzere birçok emtianın fiyatlamaları üzerinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de bir araya geldi. Görüşme sonrasında Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını belirterek, Çin'in büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinden satın alacağını belirtti.

Öte yandan, Trump, nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını ifade ederek, tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi.

Şi Cinping ise görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte, tamamlanan haftada fiyatlamalarda belirleyici olan bir diğer etken ise Fed'in politika faizi kararı ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiği, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yılbaşından bu yana yükseldiği belirtilerek, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık'ta sonlandırılacağı duyuruldu.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, aralık ayındaki toplantıya dair temkinli konuştu.

Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, çok yüksek düzeyde belirsizliğin olması durumunda, hareket konusunda ihtiyatlı davranmak gerekebileceğini söyledi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4,10 seviyesinden tamamlanırken, dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 99,8'e çıktı.

Değerli metaller karışık seyretti

Değerli metaller tamamlanan haftada Fed'in faiz kararıyla destek bulsa da Trump ile Şi Cinping'in görüşmesinin güvenli liman talebini zayıflatması ve Fed Başkanı Powell'ın "şahin" mesajlarıyla baskılanarak karışık bir seyir izledi.

Altının ons fiyatı, geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Platin ons fiyatı da altına paralel olarak değer kaybetti.

Gümüş ve paladyumun ons fiyatları ise sanayi metali özelliklerinin öne çıkması ve değer kayıplarının ardından gelen tepki alımlarıyla haftayı alıcı bir seyirle tamamladı.

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 0,6, gümüşte yüzde 0,2 değer kazanırken, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 2,3 değer kaybetti.

Baz metallerde arz ve talep endişesi

Baz metallerde fiyatlamalarda ana belirleyici unsur Trump ile Şi Cinping'in görüşmesi olurken, arz ve talep endişeleriyle karışık bir seyir izlendi.

Olası olumlu sonuçlara yönelik beklentilerle haftanın başında yükselen baz metal fiyatları, görüşmenin gerçekleşmesiyle birlikte gelen kar satışları ve Powell'ın "şahin" tonu nedeniyle baskılandı.

Öte yandan, küresel ekonomik büyüme sinyalleri de zayıflarken, özellikle Çin'in imalat sektöründeki durgunluk emtia talebi üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi PMI, Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 49'a düştü. İmalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçen endeks, 7 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Bakırda arz tarafındaki endişeler fiyatları yukarı yönlü desteklese de analistler rekor seviyelere ulaşan fiyatlar ve risklerin büyük ölçüde önceden fiyatlanmış olması nedeniyle yükselişin törpülendiğini kaydetti.

Nikel fiyatları ise Endonezya'da üretimin sürekli artmasıyla oluşan arz fazlası nedeniyle beş yılın diplerine yakın seyrederek, haftayı negatif bir seyirle tamamladı.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yatay bir seyir izlerken, alüminyumda yüzde 1,1, çinkoda yüzde 1 ve kurşunda yüzde 0,3 değer kazandı, nikelde ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

Petrolde arz endişesi

Petrol fiyatları tamamlanan haftada, Fed'in aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceğine ilişkin endişeler, ABD'de üretimin arttığına işaret eden veriler, OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi yeniden artıracağı yönündeki beklentilerle geriledi.

Çin'de imalat faaliyetlerinin ekimde daraldığını gösteren haber akışı da fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'nin benzin stokları da bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu veriler, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Piyasalar, kısa vadede OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı. Grubun, toplantıda aralık için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

Doğal gaz fiyatları ise rekor düzeydeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ile yapay zeka veri merkezlerinin artırdığı elektrik talebine ilişkin beklentilerle yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin bu yıl veri merkezlerinin aşırı enerji ihtiyaçlarının da etkisiyle rekor düzeyde bir güç talebi artışına maruz kalacağını belirtti.

Öte yandan, analistler bölgesel büyüme, temiz enerji hedefleri ve Tayvan'ın son nükleer reaktörünü kapatmasının etkisiyle ABD'nin Asya'ya LNG sevkiyatının artış beklendiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 24,8 değer kazandı.

Tarım emtiada Çin talebi fiyatları destekledi

Tarım emtia fiyatlarında tamamlanan haftada, arz tarafındaki olumlu haber akışı fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, talep tarafındaki gelişmeler fiyatlara yukarı yönlü destek sağladı.

Soya fasulyesinde fiyatlar haftanın ikinci yarısında ABD-Çin görüşmelerinin yeniden alım kanalı açmasıyla yükseliş kaydetti.

Analistler, Çin'in taahhütlerinin daha çok soyaya odaklandığını, mısır ve buğday için doğrudan bir alım sözü verilmediğinin görülmesiyle mısır ve buğday fiyatlarındaki yükselişin kısmen törpülendiğini ifade etti.

Bununla birlikte, Brezilya'da soya ve mısır ekiminin mevsim normallerinin üstüne çıkması, piyasanın 2025-2026 yılının arzına ilişkin endişelerini azalttı.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 4,3 değer kaybederken, soya fasulyesinde yüzde 4, buğdayda yüzde 4,2 ve mısırda yüzde 1,8 arttı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 2,1 artarken, kahvede yüzde 2,5, şekerde yüzde 3,7 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 2,8 azalışla tamamladı.

"Altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir"

Altın fiyatlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Hussain, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.