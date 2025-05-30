Emlak Sektöründe Fahiş Fiyat Artışlarına Ceza Düzeni

Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı, "Bakanlık, Ocak 2025 itibarıyla 1012 emlak işletmesine toplam 101 milyon TL fahiş fiyat cezası kesti. Ancak burada atlanan bir nokta vardı. Emlak işletmeleri yetkilendirme sözleşmesi kapsamında mal sahibi tarafından verilen fiyat çerçevesinde pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla konunun asıl muhatabı mal sahipleriydi. Şimdi mal sahipleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamayla emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarına karşı tedbir aldı. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan ve 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yasaklandı. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıklandı.

"1012 emlak ofisine 101 milyon TL ceza kesilmişti"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sektör temsilcileri olarak düzenlemeyi son derece olumlu bulduklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir bu konuyla ilgili denetimlerde bulunduğunu kaydeden Özelmacıklı, "Bakanlık, Ocak 2025 itibarıyla 1012 emlak işletmesine toplam 101 milyon TL fahiş fiyat cezası kesti. Ancak burada atlanan bir nokta vardı. Emlak işletmeleri yetkilendirme sözleşmesi kapsamında mal sahibi tarafından verilen fiyat çerçevesinde pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla konunun asıl muhatabı mal sahipleriydi. Şimdi mal sahipleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalacak" dedi.

"Artık mal sahipleri de yaptırımla karşılaşabilecek"

Özelmacıklı, "Gayrimenkulün pazarlama süreci içinde fiyatının artmasına sebep olabilecek aslında birden çok neden söz konusu. Örneğin evini eşyalı hale getirip ya da ek tadilat yapanlar, kiracısını çıkarttıktan sonra satışa tekrar çıkaranlar gibi. Hatta bazı durumlarda taşınmazlarına ek alan ilaveleri yaparak fiyatlarında değişikliğe giden mal sahipleri de söz konusu. Bu süreçte fiyat artışının nedeni emlak işletmeleri gibi gösteriliyor. Bu doğru değil. Bizler yetki belgeli işletmeler olarak fiyatların piyasa şartlarında kalması konusunda tampon görev görüyoruz. Çünkü satılmayan bir yerden zaten bir hizmet bedeli de almıyoruz. Ayrıca fiyatı biz artırmamamıza mal sahibinin bu artışı talep etmesine rağmen biz ceza alıyorduk. Şimdi yapılan bu değişiklik sayesinde mal sahipleri ekonomik konjonktüre göre anlamlı olmayan fiyat artışları yaparsa yaptırım görebilecekler. Ancak bu noktada yapılan fiyat artışının neye göre 'fahiş' olarak değerlendirileceğinin net bir şekilde ortaya konması da gerekli. Burada baz alınan bir artış oranı olmalı. Örneğin enflasyon oranı, Merkez Bankası endeksleri gibi bir kriter belirlenerek 'Bu oranın üzerinde artış yapılamaz' gibi bir ifade kullanılması yerinde olur" ifadelerini kullandı.

Yeni süreçte nelere dikkat edilmeli?

Yeni dönemde emlak danışmanlarının ve emlak ofislerinin daha titiz ve dikkatli çalışması gerektiğinin altını çizen Özelmacıklı, sektör profesyonellerine ve mal sahiplerine şu tavsiyelerde bulundu: "Meslektaşlarımız, aracılık edeceği taşınmazın fiyat analizinde bundan böyle çok daha titiz davranmalı. Fiyatı makul analiz ve gerekçelere göre belirlemeli. Mal sahiplerini de hem bu yeni düzenleme hakkında hem de fiyat belirleme süreci hakkında doğru, net ve kesin şekilde bilgilendirmeli. Söz gelimi 'Böyle bir fiyat artışı yaparsanız siz de yaptırımla karşılaşabilirsiniz' gibi yönlendirmelerde bulunmalı. Hatta gerekirse ilgili taşınmazın satışından çekilmeli. Ayrıca fiyat artışı yapma durumunda mutlaka mal sahipleri ile yeni sözleşme yapmalı, yayınladığı ilanların fiyat gerekçelerini kayıt altına almalı. Mal sahipleri ise muhakkak yetkili ve yetkin emlak ofisleriyle hareket etmeli, onların yönlendirmelerini dikkate almalı, para kazanma hırsına kapılmadan, mülklerinin değerini soğukkanlı ve akılcı şekilde belirlemeli. Aksi takdirde ciddi sorunlar yaşamaları kuvvetle muhtemel." - İSTANBUL