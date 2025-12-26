Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri gözünü 2026 yılı için açıklanacak zam oranına dikti. Bankalar ise maaş zammı öncesinde promosyon yarışını iyice kızıştırdı.

Milyonlarca emekli için promosyon tutarları peş peşe güncellenirken, bazı bankalar koşulsuz ödemeleri artırdı, bazıları ise "ek ürün" imkanıyla çok yüksek rakamlar sunmaya başladı.

Emekli maaşlarına yapılacak artış için büyük gün 3 Ocak. Söz konusu tarihte 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte emekliye yapılacak zam netleşecek. Uzmanlar, emeklilere zam oranlarının netleşmesini beklemeleri gerektiğini, çünkü bankaların rekabeti daha da kızıştırıp promosyon miktarlarının yükselebileceğini söyledi.

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Yeni bankaya geçme işlemi banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kısa sürede yapılabiliyor.

Emekli maaş miktarına göre bankaların son promosyon miktarları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI

Toplam Promosyon: 12 bin TL

Özellik: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon

TEB

Toplam Promosyon: 21 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)

İŞ BANKASI

Toplam Promosyon: 24 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)

GARANTİ BBVA

Toplam Promosyon: 25 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)

DENİZBANK

Toplam Promosyon: 27 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)