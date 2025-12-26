Haberler

Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milyonlarca emekli Ocak 2026 zammını merakla beklerken, bankalar promosyon savaşlarını iyice kızıştırdı. Promosyon tutarları ek koşullarla birlikte 60 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor! İşte 26 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel promosyon miktarları

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri gözünü 2026 yılı için açıklanacak zam oranına dikti. Bankalar ise maaş zammı öncesinde promosyon yarışını iyice kızıştırdı.

Milyonlarca emekli için promosyon tutarları peş peşe güncellenirken, bazı bankalar koşulsuz ödemeleri artırdı, bazıları ise "ek ürün" imkanıyla çok yüksek rakamlar sunmaya başladı.

Emekli maaşlarına yapılacak artış için büyük gün 3 Ocak. Söz konusu tarihte 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte emekliye yapılacak zam netleşecek. Uzmanlar, emeklilere zam oranlarının netleşmesini beklemeleri gerektiğini, çünkü bankaların rekabeti daha da kızıştırıp promosyon miktarlarının yükselebileceğini söyledi.

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Yeni bankaya geçme işlemi banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kısa sürede yapılabiliyor.

Emekli maaş miktarına göre bankaların son promosyon miktarları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI

Toplam Promosyon: 12 bin TL

Özellik: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon

TEB

Toplam Promosyon: 21 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)

İŞ BANKASI

Toplam Promosyon: 24 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)

GARANTİ BBVA

Toplam Promosyon: 25 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)

DENİZBANK

Toplam Promosyon: 27 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı