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Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.

TAKVİME GÖRE BELİRLENDİ

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi. Maaşını ayın 17'si ve 18'inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da alan SSK'lılar ise 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ 5 NİSAN'DA

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarda olacak

BU YIL 260 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILMASI BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "2023 Kurban Bayramı'nda 14 milyon 611 bin emekli toplamda 26 milyar 158 milyona yakın ikramiye aldı. Bu sene EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte sayısı 16 milyonu geçen emeklileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yine ikramiye de yüzde 50 oranında arttığı zaman bu rakamın çok çok üzerinde bir ödeme olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

165 MİLYAR LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Şimdiye kadar emeklilere 165 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ramazan Bayramı Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Erturul Dora:

Amma heyecanlıyız he o para artık çocuklara veriliyor bayram harçlığı

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EMRE ÖZDEMİR:

Promosyonda kesinti yaptığınız gibi Onu da yapacak mısınız düzen bazlar

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haksız mıyım:

Cehp ye oy veren emekliler gidip cehp belediyelerinden para istesin. Mehmet Şimşek zinnik koklatmayacak. Eğer 3 kuruş için dinime ve devletime düşman olanlara oy veriyorsan bunu hak ediyorsun

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