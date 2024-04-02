Emeklilere 3 Bin Liralık Bayram İkramiyesi Ödenmeye Başlandı

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başladı.

Emeklilere verilecek olan 3 bin liralık bayram ikramiyesi bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte 3 bin lira olan ikramiyeden yaklaşık 16 milyon emekli yararlanacak. İkramiyelerin ödeme tarihileri de maaş alma takvimine göre belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre 4/a SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü, 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da, ödem günü 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da, ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlara ise 4 Nisan'da emekli ikramiyeleri yatırılacak.

Gelir ve aylıklarını 4/b Bağ-Kur kapsamında alan emeklilerin tamamı 5 Nisan tarihinde ikramiyelerini alacak.

4/c Emekli Sandığı kapsamında ise her ayın 1'i ile 5'i arasında aylık alan emekliler, ödeme günleri 1 ve 2 Nisan olanlara 2 Nisan'da; ödeme günü 3, 4 ve 5 Nisan olanlara ise aylıklarıyla beraber 3 ila 5 Nisan arasında bayram ikramiyeleri yatırılacak. - ANKARA