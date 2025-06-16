Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaşacağı veriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşecek. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı yüzde 1,53 olarak açıklanmıştı. Bu verinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 5 ayı için hak ettiği enflasyon farkı yüzde 15,1'e ulaştı.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ RAPORUNU PAYLAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran ayı raporunu duyurdu. Ankete 69 kişi katılırken, bu kişilerin 52'si finansal sektör ve 17'si reel sektörden oluştu. Raporda, haziran ayı için enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak açıklandı.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİYE YÜZDE 17 ZAM

TCMB'nin öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 17'ye ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da yaklaşık yüzde 17 olacak.

Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı ise farklı hesaplanacak. Bu kesim için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınarak yeni maaşlar belirlenecek. Ekonomistler, yüksek enflasyonun özellikle dar gelirli kesim üzerindeki etkisinin devam ettiğine dikkat çekerek, temmuz zammının maaşlarda bir nebze rahatlama sağlayabileceğini ifade ediyor.