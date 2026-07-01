Gözler Tüik'in Haziran Ayı Enflasyon Oranında... SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin En Yüksek Yüzde 18, Memur ve Emeklileri İçin En Yüksek 13,74 Zam

(ANKARA) - Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Ankara'ya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Cuma günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Emekli ve memurların aylık ve maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan ocak-haziran dönemi birikimli enflasyonu da ortaya çıkacak. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, "Haziran ayı enflasyonu, yüzde 1 olursa memur ve emeklileri, yüzde 13,52, enflasyon yüzde 1,2 gelirse 13,74 zam alacak. İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri, haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olursa 17,76, yüzde 1,2 gelirse de yüzde 18 seviyesinde zam alacaklar" dedi.

Emekli ve memurların, yüksek enflasyon ortamında alım gücünün düşmesi nedeniyle dört gözle beklediği zam için geri sayım başladı. TÜİK, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyonu verilerini kamuouyu ile paylaşacak. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon da belli olacak.

Ekonomist Prof. Dr. Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na iki farklı oran üzerinden memur ve emeklilerin maaş ve aylıklarına yapılacak zamla ilgili hesaplama yaptı.

Yılmaz, "Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 ya da 1,2 seviyesinde gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı sırasıyla yüzde 13,52 veya yüzde 13,74'tür. İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 17,76 veya yüzde 18 seviyesinde çıkmakta" diye konuştu.

MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU DÜŞÜK ÇIKIYOR

Yılmaz, "2024-2026 döneminde mayıs ve haziran aylarında enflasyon ilk dört ay ortalamasına göre yaklaşık yüzde 51 oranında daha düşük çıkıyor" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE BÜYÜK ERİME

Asgari ücrete yılın başında yüzde 27 oranında zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "2025 yılında enflasyonun ortalama yüzde 34,88 seviyesinde olduğu dikkate alındığında 2026 asgari ücret artışının geriye yönelik fiyat artışlarının altında kaldığını söyleyebiliriz. İleriye yönelik de bakalım. Yılın ilk yarısında yüzde 27 seviyesindeki artışın (haziran ayında enflasyon yüzde 1,2 gelirse ilk altı ayın enflasyonu yüzde 18 olacak) yüzde 67'si ilk 6 ayda erimiştir" ifadesini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ ZAM

Açlık seviyesinin altında kalan asgari ücretin önceki yıldan gelen reel kayıpla birlikte geçimlik seviyenin oldukça altına indiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu, çalışan yoksulluğunun belirgin şekilde artması anlamına geliyor" dedi.

Geçmiş yıllarda seçim öncesinde asgari ücrete yapılan zamlara işaret eden Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, "Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında çalışanların en az yüzde 30'u bulan kümülatif reel ücret kayıpları seçim yılı görülen 2027 yılında yapılacak enflasyon hedefinin üstündeki muhtemel artışlarla telafi edilmiş gibi gösterilmeye çalışılacaktır. Ama seçim döneminde yapılacak artışlar hedef enflasyonun sapmasıyla da bir anlamda geri alınmış olacaktır. Siyasi yönetim, seçim sonuçlarını ne kadar riskli görürse ücretleri de o kadar artıracaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA