Emekli promosyonları güncellendi! İşte yeni tutarlar

Emekli ve dul yetimlerin faydalandığı banka promosyonları bu ay yeniden güncellenirken bankalar arasında müşteri çekme yarışı hızlandı. Emekliler, emekli maaşlarına göre 24 bin TL'ye kadar ek ödeme alabiliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

AKBANK: Promosyon ödemeleri 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 TL olarak değişiyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para veriliyor. Maaş gününden 4 gün önce ek ödemeyi faizsiz kullanma imkanı ve iki kez ücretsiz limit üstü para çekme ile ücretsiz havale/EFT olanağı da sağlanıyor.

ALBARAKA TÜRK: Promosyon miktarları 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL arasında değişiyor. İki otomatik fatura talimatı verenlere 1.000 TL, emekli yakınını getirenler için kişi başı 500 TL ek ödeme veriliyor, toplamda 3.000 TL'ye kadar.

DENİZBANK: Yeni emekliler için başlattığı kampanya kapsamında 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL promosyon veriyor. MobilDeniz uygulamasını indirenlere 1.000 TL, kredi kartı alanlara 2.000 TL gibi ek ödüller sunuyor.

GARANTİ BBVA: Promosyon ödemeleri 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 TL arasında. Ücretsiz limit aşımıyla nakit çekim, mevduat ve kredi fırsatları mevcut.

HALKBANK: Promosyon miktarları 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL. Kredi kartıyla yapılan bazı harcamalarda indirim fırsatları sunuluyor; tiyatro, sinema, sağlık gibi harcamalarda çeşitli indirimler mevcut.

ING: Banka, 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 TL tutarında promosyon veriyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı için 600 TL ek fırsat sağlıyor ve Turuncu Hesap kampanyası ile ek 2.000 TL nakit veriyor.

İŞ BANKASI: Promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL olarak sıralanıyor. Ayrıca, aidatsız kart ve kasko kampanyaları sunuluyor.

ŞEKERBANK: Promosyon tutarları 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL. Özel kredi imkanları da mevcut.

QNB FİNANSBANK: 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli kredi kartı sahiplerine de indirim fırsatları sunuluyor.

TEB: 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL promosyon ödemeleri var. Ayrıca masrafsız EFT/havale, aidatsız kredi kartı ve özel çağrı merkezi gibi avantajlar mevcut.

TÜRKİYE FİNANS: Promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL olarak belirlenmiş. Emekli yakınını getirenlere toplamda 2.500 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.

YAPI KREDİ: Promosyon miktarları 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 TL. Ek fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına ek ödüller de mevcut.

VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bankaya maaşını taşıyan ve harcama yapanlara yıllık toplamda 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödemeleri sağlanıyor.

ZİRAAT BANKASI: Bankkart müşterilerine harcamalarında Bankkart lira kazanma imkanı sunuluyor. Promosyon tutarları ise 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL arasında değişiyor.