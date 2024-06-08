Üye Girişi
Haberler

Emekli İşadamı Adana'da Entegre Tesisinde Ördek Yetiştiriciliği Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da emeklilikte vakit geçirmek için kurduğu çiftlikte önce kaz üretimi yapan, sonrasında Pekin ördeği yetiştirmeye başlayan Ethem Aydoğdu, entegre tesisinde ihracata hazırlanıyor.

Adana'da emeklilikte vakit geçirmek için kurduğu çiftlikte önce kaz üretimi yapan, sonrasında Pekin ördeği yetiştirmeye başlayan Ethem Aydoğdu, entegre tesisinde ihracata hazırlanıyor.

Kentte inşaat yalıtım malzemesi üretim ve ihracatı yapan 56 yaşındaki Aydoğdu, işi çocuklarına bırakarak emeklilikte küçük çaplı çeşitli hayvanları besleyebileceği, tarımla uğraşacağı hobi bahçesi benzeri bir çiftlik kurmak için 2019'da arazi satın aldı.

Aydoğdu, Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi'nde satın aldığı arazide koyun, tavuk gibi hayvanları beslemeye başladı.

Hayvancılıkla ilgilenmeye başladıkça talep olmasına rağmen yetiştiriciliği az yapılan kaza merak saran Aydoğdu, çiftliğini genişleterek açık alanda serbest halde kaz üretimine uygun hale getirdi.

Üretimini 2022'ye kadar sürdüren Aydoğdu, tüm çabalarına rağmen gerek Kovid-19 süreci gerekse sıcak hava nedeniyle istediği verimi alamadığı için kaz üretiminden vazgeçti.

Üretim alanını bozmak istemeyen Aydoğdu, bu kez de Pekin ördeği yetiştiriciliğinde şansını denemek istedi.

Pekin ördeği hakkında araştırmalar yapan Aydoğdu, yaklaşık 90 dönüm alana sahip çiftliğine Fransa'dan 3 bin 500 damızlık Pekin ördeği getirdi.

Aydoğdu, Pekin ördeği yetiştiriciliğiyle çiftliğinde, yumurta imalatından donmuş ve taze olarak rafta et seviyesine kadar üretim yapılmasını sağlayan yılda 200 bin kapasiteli 20 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesis kurdu.

Tesisinde üretimi sürdüren Aydoğdu, yaklaşık 55 günde yetişkin hale gelen hayvanların etini otel ve direkt satış kanallarıyla piyasaya sürüyor.

Hayvanların gübresinden biyodizel üretilirken, tüyü de tekstil firmalarınca tercih ediliyor.

Aydoğdu, kanatlı eti sektöründe bu yılın sonuna kadar sınırlandırılan ihracatın açılacağı dönem için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Talebe göre kapasitemizi seneye iki kat arttırabiliriz"

Ethem Aydoğdu, AA muhabirine, kaz üretiminden istediği verimi alamadığı dönem ülkede ördek eti eksikliğini gözlediğini belirterek, bu yönde yetiştiricilik yapmaya karar verdiğini anlattı.

Fransa'da yıllık kişi başı 3-6 kilogram, Türkiye'de ise çoğunluğu turistler tarafından olmak üzere 14 gram kaz eti tüketiminin bulunduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Ördek, halkın gerçekten ulaşamadığı bir ürün olması ve üst segmentte durduğu için biz, halkın bütçesine göre seri bir üretim yapalım istedik. Bu işin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz şu; arz ve talebi yaratmak. Biz bu ürünü onların kapısının önündeki marketlere, sofralarına kadar götürmek, üst segmenden çıkarıp bütün Türkiye'nin, vatandaşın yemesini sağlamak için bir çaba içerisindeyiz."

Aydoğdu, ördek etini tanıtımı yapmak için fuarlara katıldıklarını, zincir marketler aracılığıyla raflara sunduklarını dile getirdi.

Fuar ve zincir marketlerden gelen bildirimlerin kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Aydoğdu, "İnşallah daha iyi yapacağız. Talebe göre kapasitemizi seneye iki kat arttırabiliriz." dedi.

Aydoğdu, yalıtım işlerindeki ihracat deneyimlerinden dolayı, bunun ülkeye nasıl döviz getirdiğini çok iyi bildiklerini, bu nedenle ördek yetiştiriciliğinde de dış satıma yönelik AR-GE çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

"Biz bir hobi olarak başladık, entegre tesis kurduk"

Emeklilikte vakit geçirmek için kurduğu çiftlikle iş hayatından hiç çıkamadığını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu son 4 yılda burada verdiğim emeği hiçbir zaman vermemiştim. Canlı, meşakkatli bir iş, bir o kadar da zevkli. Emekli olacağımı sanmıştım ama demek ki emeklilik bize yakışmıyor. Biz bir hobi olarak başladık, entegre tesis kurduk. İnşallah bu işi devam ettirip güzel bir şekilde KOBİ haline ulaştıracağız."

Kaynak: AA / Ekonomi

İhracat Pekin Adana Ekonomi Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title