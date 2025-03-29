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Elon Musk, xAI ile X Sosyal Medya Platformunu Satın Aldı

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Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın, sosyal medya platformu X'i tamamı hisse senedine dayalı şekilde satın aldığını açıkladı. Bu işlemle xAI'ın değeri 80 milyar dolar, X'in değeri ise 33 milyar dolar oldu.

NEW Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'i satın aldığını açıkladı.

Musk, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında xAI'ın X'i tamamı hisse senedine dayalı bir şekilde satın aldığını bildiren Musk, bu işlemle xAI'ın değerinin 80 milyar dolar, X'in değerinin ise 33 milyar dolar olduğunu kaydetti. Elon Musk, X'in 12 milyar dolar da borcu olduğunu aktardı.

Musk, "xAI, 2 yıl önce kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş hız ve ölçekte modeller ve veri merkezleri inşa ederek hızla dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

X'in de 600 milyondan fazla aktif kullanıcının başvurduğu bir kaynak olduğuna işaret eden Musk, sosyal medya platformunun son 2 yılda ölçeklenebilir büyüme sağlamak için konumlandırıldığını belirtti.

Musk, xAI ve X'in geleceklerinin iç içe geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz."

Kendilerini bu noktaya getiren xAI ve X'teki herkesin büyük özverisini takdir eden Musk, bunun sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çekti.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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