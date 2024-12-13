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Elon Musk-SEC kavgasında yeni perde: X için uzlaşma talebi

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Milyarder iş adamı Elon Musk, sosyal medya platformu X'i satın almasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından ceza veya suçlamalarla karşı karşıya. SEC'in Musk'a yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturma süreci olduğu belirtiliyor.

Milyarder iş adamı Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'i satın alması nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kendisine ceza ödemesi veya suçlamalarla karşı karşıya kalacağı yönünde uzlaşma talebi gönderdiğini bildirdi.

"BUNU BANA NASIL YAPABİLDİN?"

Musk, X hesabından, avukatı Alex Spiro tarafından SEC Başkanı Gary Gensler'e gönderilen bir mektubu "Ah Gary, bunu bana nasıl yapabildin?" notuyla paylaştı. Mektupta, SEC personelinin Musk'ın 48 saat içinde para ödemeyi kabul etmesini veya çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmasını gerektiren bir uzlaşma talebinde bulunduğu aktarıldı.

NEURALİNK HAKKINDA SORUŞTURMA DA YENİDEN AÇILDI

Bu talebin Musk'ın SEC ve personeli tarafından uzun yıllar süren bir soruşturmanın ve altı yıldan fazla süren tacizin ardından geldiğine işaret edilen mektupta, SEC'in bu hafta Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink hakkında bir soruşturmayı da yeniden açtığı belirtildi.

"BİZİ KORKUTMAYACAK"

Mektupta, bu olaylar dizisinin SEC'in gerçeği aramak yerine Musk'a ve onunla ilişkili kişilerle şirketlere karşı uygunsuz bir şekilde kampanya yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğu öne sürülerek, "Bu eylemleri siz mi yoksa Beyaz Saray mı yönetiyor bilmek istiyoruz. Bu taktikler ve yanlış planlar bizi korkutmayacak." ifadelerine yer verildi.

SEC, Musk'ın 2022 yılında o zamanki ismi Twitter olan sosyal medya platformunu satın alması öncesinde Tesla hisselerini satıp X'te hisse edinirken menkul kıymetler dolandırıcılığı yapıp yapmadığını soruşturuyordu.

Elon Musk-SEC kavgasında yeni perde: X için uzlaşma talebi
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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