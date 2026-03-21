ABD'de jüri Elon Musk'ın Twitter'ı alma sürecinde yatırımcıları yanılttığına karar verdi

ABD federal mahkemesi, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde yatırımcıları yanıltarak federal yasaları ihlal ettiğine hükmetti. Ancak Musk'ın dolandırıcılık iddiaları yerinde bulunmadı.

ABD'de federal mahkeme jürisi, Elon Musk'ın 2022 yılında yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma sürecinde yatırımcıları yanılttığına hükmetti.

San Francisco'daki mahkemede görülen davada jüri, Musk'ın özellikle platformdaki sahte hesap oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların federal yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda, Musk'ın "bot" hesap iddiaları nedeniyle Twitter hisselerinde "yapay değer kaybı" yaşandığı belirtildi.

Öte yandan jüri, Musk'ın Twitter yatırımcılarını dolandırmak amacıyla genel bir "suç şeması" yürüttüğü yönündeki iddiaları ise yerinde bulmadı.

Elon Musk, 14 Nisan 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Şirketten 25 Nisan 2022'de yapılan açıklamada, satışa yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Ancak Musk, 13 Mayıs 2022'de Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detayları beklendiği" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Anlaşmanın askıya alınmasının ardından Twitter hisselerinde düşüş yaşanmıştı.

Aynı yıl Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecindeki açıklamaları nedeniyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
