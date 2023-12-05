Elite World Van Hotel yetkilileri, kendilerini destekleyen kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı ile yapılan görüşmede çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Elite World Van Hotel, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, kendilerini destekleyen kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Elite World Van Hotel yetkilileri, yıl boyunca kendilerini destekleyen kamu kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile bir araya gelen Elite World Van Hotel Banket Müdürü Duygu Bekiroğlu Şen ve Rezervasyon Müdür Yardımcısı Aylin Kayhan, çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretleri sırasında Başkan Biçek'e teşekkür eden Şen ve Kayhan, çalışmalarında başarı temennilerinde bulundu. Elite World Van Hotel yetkililerinin kendilerini ziyaretlerinden memnun olan Başkan Biçek ise şehre sundukları katkılardan ötürü otel yetkililerine teşekkür etti. - VAN